Hipocresía viajera

Cuando viajamos hay dos piezas fundamentales: el medio de transporte y el lugar de pernocta. Hasta finales del siglo XX realizar viajes vacacionales por medios aéreos era un lujazo. Las estadías estivales se hacían bien en casa o en zonas geográficas de proximidad. Las que se extendían más allá de la península eran un suceso especial y puntual. Ahora, el viaje aéreo se ha popularizado y, además de los desplazamientos de carácter obligatorio debido a los compromisos profesionales que implica el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir, es casi de recibo realizar varios destinos al año durante las etapas ociosas.

En un escenario en el que se promueven actitudes ecológicas relacionadas con la contaminación ambiental, junto a una racionalización en contra de la gentrificación a la que cada vez se ven más sometidos los centros urbanos de nuestras ciudades, la actividad viajera compulsiva casi parece una incongruencia. Observamos que en la mayoría de las ocasiones por un lado va la teoría y por otro la práctica. Realmente no caminan de la mano.

Ahora se habla continuamente de la necesidad de contener la degradación del medio ambiente pero se siguen produciendo rutinas, acciones y eventos que no auguran una solución a corto plazo. Muchas de las personas de generaciones anteriores, que todavía están sobre el planeta, es decir que no hace tantos años, aunque no manejaban la palabra ecologismo vivían sin saberlo en él, entre envases reutilizables y viajes limitados, en definitiva, hábitats y ciudades sostenibles. En la tienda se despachaba la harina o el azúcar a granel en una bolsa de papel, el aceite se rellenaba desde un bidón, con la ayuda de un émbolo manual encargado de succionar el líquido oleaginoso directamente la botella de vidrio que se traía de casa y que estaba dedicada a tal fin de forma perpetua, al igual que la del vino, donde el tabernero introducía la medida de un cuartillo directamente del barril. Las bolsas de plástico no existían y cada uno aportaba su propio recipiente para transportar la compra. También se aprovechaban los libros de texto y los plumieres para varias generaciones. Había lugares donde las novelas o tebeos se alquilaban para su lectura y posterior devolución por el 10% de su precio oficial. Es decir, los seres humanos del siglo XX vivían sin saberlo como actores principales de un mundo ecológico, pues casi todo tenía una segunda vida.

¿Y porqué cuento esto? Pues porque hoy casi todo se tira y, aunque estén a nuestra disposición contenedores específicos para diferentes tipos de productos de desecho, con la finalidad de realizar su posterior reciclado, hay otros usos y costumbres relacionados con la modernidad, como esa obsesión viajera ilimitada que nos ha dado por abrazar, que de buenas a primeras, poco ayuda a mantener tanto la ecología como el hábitat.

De modo generalizado viajamos sin ton ni son de un lado para otro, en aviones que dejan una estela descomunal de contaminación y miramos para otro lado mientras se le echa la culpa de gran parte de la huella de carbono a otros ámbitos, como por ejemplo al universo de ese granjero propietario de una pequeña explotación ganadera. Solo se necesita entrar en una app donde podamos observar el número de vuelos que transitan por nuestros cielos y otro de las granjas que hay en el mismo entorno, para hacer una comparativa y comprobar la dimensión real del problema en función del nivel de contaminación que produce cada uno.

Pero el problema no se circunscribe únicamente al transporte. Una vez realizado el viaje aéreo viene la estancia en el lugar de destino. Hasta que comenzó la moda de los pisos turísticos, los viajeros, en función de sus posibilidades económicas se hospedaban bien en hoteles, hostales o pensiones. Hoy en gran número de ocasiones no se utilizan los servicios tradicionales, sino esos que expulsan a los vecinos habituales de los barrios de las ciudades que, por obra y gracia de lo que denominamos gentrificación, convierten muchos apartamentos de las ciudades en lugares que no fijan vecindario y que, por contra, producen un trasiego constante de idas y venidas que hacen inhabitables esos edificios para los vecinos del lugar.

En este contexto podemos asistir a la paradoja de que muchos de los que en sus ciudades luchan de forma militante contra la gentrificación, cuando salen de viaje, por temas de precio o localización utilizan esos mismos servicios. Es decir lo que uno no quiere para sí mismo en su ciudad, pasa a ser válido en la de al lado, de modo que hace la vista gorda cuando no le afecta. Y esto es real, porque si no fuera así, si no hubiera demanda no habría oferta y por lo tanto no se daría el crecimiento exponencial y millonario de personas que utilizan este servicio de hospedaje.

Algo parecido sucede con los vuelos, se puede dar la paradoja de personas que con gran conciencia medioambiental se dediquen a hacer viajes de placer, más allá de su actividad profesional, a lo largo y ancho del mundo, sin pensar en los aproximadamente 200 gramos de CO2 que emite esa aeronave por cada kilómetro y pasajero.

Así pues, no es fácil hoy en día mantener una posición radical y a la vez honesta respecto a temas sensibles como los que hemos comentado: desplazamiento y gentrificación, pues más bien nos movemos en una especie de hipocresía viajera en la que, cuando nos toca, lo que solemos hacer es mirar hacia otro lado, como que no va con nosotros.