La grandeza humana del Hospital Álvaro Cunqueiro

Hay momentos en la vida en que el miedo es tan hondo que el alma se encoge.

Cuando la enfermedad entra en casa, cuando el cuerpo de quien amamos se vuelve frágil, el mundo se detiene y solo queda el temblor.

Pero hay lugares donde, en medio de esa oscuridad, aparece una luz tan limpia, tan inmensa, que uno vuelve a creer en el ser humano. Esa luz tiene nombre: Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Durante el ingreso de nuestra madre en la Unidad de Digestivo, comprendí que la medicina, cuando se ejerce con vocación verdadera, se convierte en algo mucho más grande que un oficio: es un acto de amor. Allí, cada persona dio mucho más de lo que su función exige.

Lo que vi no fue rutina, fue entrega pura: miradas que cuidaban, palabras que envolvían, presencia que calmaba. Nadie actuaba por deber, todos lo hacían por convicción, por esa nobleza silenciosa que convierte un trabajo en una misión. En un tiempo en que la prisa y la frialdad parecen norma, ellos ofrecieron lo más extraordinario: la sabiduría de cuidar, la delicadeza de entender y la grandeza de dar sin medida.

Por eso escribo: para decir gracias con toda el alma. Gracias por cuidar más allá de lo visible, por tratar el dolor con respeto, por convertir la vulnerabilidad en un espacio seguro. Gracias por recordarnos que, incluso cuando la vida se quiebra, existen seres capaces de sostener el mundo con sus manos, solo con su bondad.

A todo el equipo del Hospital Álvaro Cunqueiro, mi gratitud más profunda y mi admiración más sincera. Porque lo que allí ocurre no es solo medicina: es una forma de amar.