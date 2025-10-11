Retratos augustos: Rafa Cid

Rafa Cid posa para un retrato augusto. / Augusto Rodríguez

Rafa Cid nació en Vigo, donde el ruido de los motores formaba parte del paisaje. En los años setenta comenzó a correr rallyes y muy pronto su nombre empezó a sonar entre los mejores. Su participación en el Rally Rías Baixas se saldó con una victoria absoluta en 1978 siendo el primer vigués en lograrlo, un triunfo que aún resuena entre los aficionados. La mejor participación tuvo lugar en un rally del Mundial, el Portugal. Vinho do Porto con el 7º puesto y primer privado. Más tarde cambió el volante por la palabra y desde FARO DE VIGO siguió contando el pulso de la velocidad, siempre fiel a esa pasión que nunca se apaga, igual que publicó el libro Los rallyes que viví 1967–1987, una obra que recoge sus experiencias y vivencias en el mundo de los rallyes durante dos décadas. Además, ha trabajado en revistas especializadas como Autohebdo Sport, donde desempeñó el papel de responsable de producto.

Foto de archivo de una de las participaciones de Rafa Cid en un Rally / Archivo

¡Alegría! Casa Roucos cierra, pero se va a unos metros, tras ejemplar acuerdo

¡Qué alegría saber que Casa Rouco, que cierra afectada por la urbanización del Barrio do Cura, ha llegado a un acuerdo tras mucha resistencia con el promotor para poder seguir dando sus servicios muy cerca de la ubicación que tiene desde 1951 en la calle Santa Marta! Diríamos que es un acto ejemplar por parte del promotor, que tras mucho tira y afloja ha llegado a un acuerdo con Sira y José Antonio, y con ello no solo ha respetado unos derechos sino que ha permitido que un espacio con mucha historia en la ciudad, un museo de recuerdos porque en este bar se han sucedido en décadas lo más florido de nuestra cultura y arte, pueda seguir operando y haciendo historia con similar clientela. La ciudad ha cambiado y su actividad más importante ya no es vivir, salvo para sectores pudientes porque expulsa a los otros, sino crear valor. La ciudad se privatiza, se trocea para ofrecerla a la inversión y la vida urbana se disuelve, pero casos como el de Casa Roucos, acuerdos de esa índole, dan al capital un rasgo de humanidad. Ahora solo hay que pedir que a Sira y José Antonio no se les ocurra montar una cafeteria moderna. ¡Penelas, cariño, arquitecto nuestro, convénceles de que mantengan igual ambiente para que el Barrio do Cura tenga un espacio de la memoria!

Un Ateneo siglo XXI en la Avenida Ramón Nieto

Por la presentación ayer de un libro de Javier García y atractivo título, China, amenaza o esperanza, me entero de la existencia de un Ateneo Siglo XXI en Vigo, en Ramón Nieto 36. Ya tenemos un Ateneo vigués en el centro y ahora la ciudad se enriquece con otro que rompe la idea del centrismo urbano y extiende el afán cultural de encuentro por sus ramificaciones. No sé quién está detrás de este Ateneo aunque veo la firma de Carlos Vázquez, un ejemplo de resistencia desde la izquierda.

Portada del libro de Javier García / J. García