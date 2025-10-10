Radiólogos, siempre al servicio del paciente

Profesionales del hospital Álvaro Cunqueiro, a las puertas del hospital con motivo de la huelga en Radiología.. / Marta G. Brea

Somos los médicos radiólogos que hacemos guardias de 24 h en el hospital Álvaro Cunqueiro y nos queremos dirigir con esta carta, a vosotros, para explicaros, en primera persona, el porqué de esta huelga indefinida que hemos convocado.

Nosotros, somos unos médicos a los que no soléis ver, somos los que informamos las radiografías, tacs y resonancias y hacemos las ecografías. Somos los que con esas pruebas intentamos saber que es lo que os pasa cuando tenéis dolor de barriga, fiebre que no cede, los que decimos lo que tiene un paciente de un accidente o que viene con dolor torácico. Los que diagnosticamos las hemorragias, las complicaciones de los operados, las disecciones de aorta o las apendicitis. En definitiva , ayudamos al diagnóstico.

Hacemos guardias de 24 horas continuadas, en las que dada la alta demanda de pruebas de imagen ya no existe descanso minimo posible. Este volumen de trabajo no se puede asumir por solo dos radiólogos.

Durante los últimos cinco años, hemos transmitido a la gerencia de nuestro hospital, la necesidad urgente de reforzar nuestras guardias con mas radiólogos.

Los números hablan por sí solos, la demanda ha crecido en torno a un 80% desde 2016. En 2016 se hicieron 13.053 tacs urgentes y hasta agosto del 2025 se han hecho 23.055 tacs, y nosotros, seguimos siendo los mismos 2 radiólogos de hace 35 años.

Esta realidad no solo implica un mayor volumen de pruebas, sino también una complejidad creciente, ya que los avances médicos han convertido a la imagen diagnóstica en una herramienta crucial y determinante para el diagnóstico.

De tal manera nos hemos convertido en el cuello de botella del hospital, no damos abasto para atender todos los estudios.

Nuestras reivindicaciones no son salariales, de días libres ni de otro tipo de compensaciones. Al contrario: estamos pidiendo trabajar más. Pedimos reforzar la plantilla de radiólogos de guardia, asumiendo más turnos, más fines de semana y más festivos, con el único objetivo de ofrecer una atención más rápida, segura y de mayor calidad a la población.

Para nosotros cada paciente cuenta y es igual de importante el que viene a las 3 de la mañana que el de las 12 del mediodía y tenéis que ser atendidos por alguien que no esté agotado.

Cada uno de vosotros que habéis tenido que iros durante esta huelga sin haceros la prueba pertinente, no sois un simple número ni una estadística. Sabemos que lleváis meses esperando y que de estas pruebas depende vuestro diagnóstico y tratamiento. Que habéis tenido que organizar vuestro trabajo y vuestra familia, para acudir al hospital con la esperanza de avanzar en vuestro proceso médico, y que lamentablemente no ha podido ser.

Queremos que entendáis que el fin de esta huelga es ofreceros un servicio digno, eficiente y humano. Nuestro compromiso con la salud y con cada persona que confía en nosotros sigue siendo el mismo: cuidar y diagnosticar con la máxima calidad posible.

Apelamos a las autoridades pertinentes para que nos escuchen y tomen cartas en el asunto. Esto no depende de contratar más radiólogos, somos suficientes y estamos dispuestos a hacer más guardias.

Ojalá quien tenga potestad solucione esto. Tendemos la mano al diálogo una vez más, a la gerencia y a la conselleria.

Seguiremos luchando para prestaros la atención que os merecéis.

*Adriana Caldera y Elena Chávarri son las portavoces elegidas por los radiólogos de guardia en Vigo