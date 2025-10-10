La primera del posfranquismo

Miembros de la primera Corporación democrática en Vigo, 46 años después. / FdV

Han pasado 46 años pero no han perdido la memoria. Ayer se reunió en una comida la primera Corporación democrática en Vigo, la de 1979, cuyos miembros que puderon asistir fueron Carlos Núñez, Salvador Fraga,_Teresa Conde-Pumpido, Castedo Villar, Doro Piñeiro... Se añadieron funcionarios de amplio entendimiento de aquellos años difíciles como Sanluis Vetero, Sole, Kan, Elvira... Este tipo de encuentros los hacen periódicamente para reverdecer aquella Corporación del posfranquismo que abrió un nuevo camino, con mucha resistencia para soportar las herencias del desarrollismo especulativo y las presiones de quienes derribaron edificios emblemáticos de Vigo.

La formación de la primera Corporación, en 1979 / FdV

Una ruta por nuestros orígenes industriales

Vivimos en Vigo, sí, pero si hiciéramos por las calles preguntas sobre nuestro pasado me temo que iban a suspender la mayoría. No sé si entre las rutas urbanas que se ofrecen en Vigo a turistas o nativos está un recorrido por los orígenes industriales de la ciudad pero, esté o no, parece atractiva esta propuesta de MUTA para el sábado, 18, pensando en la ciudad y la historia perdida. Durante dos horas recorrerá Areal y Guixar, los primeros polígonos industriales de Vigo y punto de partida de su espectacular crecimiento a lo largo del siglo XX. Hablarán de los Curbera, Portanet, Pumariega, Alonso, Badía… de las conserveras, los astilleros y de un paisaje urbano del que hoy apenas quedan vestigios. ¿Y a qué guía han liado para tan importante recorrido de nuestra memoria histórica? Pues a David Amoedo, dibujante e investigador vigués especializado en patrimonio industrial. La plaza la puedes reservar en muta@muta.gal, que está en Loriga, 6, donde acabará el recorrido con una degustación de calabizo y conservas.

El artista David Amoedo, posando mientras realiza un boceto / David Amoedo

Daniel Calá, un artista con muchas historias nocturnas

Este Daniel Calá tiene mucha cuerda. Yo lo conocí ya en la noche viguesa de hace más de 40 años en sus sucesivos locales, siempre sonriente y colgado de su guitarra, y ahora nos sigue convocando con sus viejos temas aunque ya no sea en local propio. ¡Mira que tiene noche Daniel, que podría escribir un libro con las anécdotas vividas y los artistas contratados que pasaron por sus escenarios! Yo viví algunas en su territorio nocturno. El sábado, por ejemplo, estará para actuar sobre las 21 horas en La Última (Bolivia 41) donde estuvo alojado El Rincón, para recordar aquellos éxitos de Aznavour, Nino Bravo, Serrat, Billy Joel, Nicola di_Bari, Matt Monroe, Moustaki, Sabina, Mercedes Sosa.... Dice él que podéis llamarle si queréis reservar mesa y tapear (640176710), así que ya sabéis.

Daniel Calá, en uno de sus conciertos / Daniel Calá