Hace unos días un amigo me decía: «Escribirás algo sobre Conxemar como todos los años, ¿no?» Creí ver en sus ojos algo de sorna, por la reiteración de mis comentarios anuales sobre Conxemar. Pues sí, aquí estoy escribiendo sobre Conxemar porque es uno de los mayores y más importantes encuentros pesqueros de Europa, y seguramente del mundo, y aunque sea algo repetitivo me parece lógico escribir sobre ello.

Este año se ha celebrado la edición 26 de la Feria Conxemar. Además, como prólogo se reunió su congreso internacional en su 13ª edición, con el lema «Alimentos acuáticos = seguridad alimentaria». Me centraré en este congreso, organizado conjuntamente por Conxemar, la FAO y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, que este año aprovechó para conmemorar el 80 aniversario de la FAO (se creó en 1945) y el 30 aniversario del Código de Conducta para una Pesca Responsable (se adoptó en 1995). Ambos en pleno vigor y actualidad. Se nos recordó que los dos principales causantes del hambre en el mundo son los conflictos armados y el cambio climático.

Me resulta difícil abstraer en pocas palabras lo que se abordó en este Congreso Conxemar ya que se habló mucho y se trataron muchos temas. Se analizó la situación mundial de la pesca, se plantearon sus problemas y posibles soluciones y se esbozaron estimaciones de cómo será previsiblemente su futuro en los próximos años. Pero como los ponentes fueron extraordinariamente buenos, claros y directos, lo voy a intentar.

Se habló mucho de sostenibilidad. Además de sus tres conocidas columnas, sostenibilidad económica, social y medioambiental, se introdujo una cuarta, la alimentaria. Es lógico, el primer objetivo de la pesca es proporcionar alimentos a la población y es imprescindible la sostenibilidad mundial de la producción de alimentos.

Según los datos de FAO, mientras que desde el año 2000 la captura de productos acuáticos mundiales se mantiene más o menos estable, la acuicultura se ha duplicado. Esto ha permitido, globalmente, que la disponibilidad mundial de productos acuáticos per capita haya aumentado a pesar del crecimiento de la población mundial. Para el futuro próximo, la única manera realista de hacer sostenible el aporte de productos acuáticos a la población mundial será a través de la acuicultura, algas incluidas, y no de la pesca de captura.

Como dato curioso se comentó que mientras en el este de Asia la pesca representa un 20 % y la acuicultura un 80 % de la producción total, en Europa es justamente al revés, un 20 % de acuicultura y un 80 % de pesca. Parece que a medio plazo el aporte de proteínas acuáticas está asegurado, aún sin contar con las futuras proteínas marinas cultivadas directamente por células especializadas.

Con respecto a la estabilidad medioambiental, se explicó que en los últimos veinticinco años se ha mejorado significativamente el estado de los recursos más importantes de la mayor parte de las zonas pesqueras del mundo. Con una mejora notable en las aguas europeas del Atlántico, aunque haya que seguir mejorando, mientras que en el Mediterráneo queda aún bastante trabajo por hacer. Pero, en general, se está avanzando en la estabilidad medioambiental. La sociedad, el comercio, la industria y los gobiernos son sensibles al respeto medioambiental y se está progresando. El Código de Conducta para una Pesca Responsable ha sido fundamental para ello. Y el mensaje de que no puede haber pesca si no hay recursos que pescar también ha ayudado.

Quedan los otros dos grandes pilares: la sostenibilidad económica y la social. Se reflexionó sobre ello, especialmente sobre los aspectos económicos, hablando de precios, impuestos, comercialización, transformación, mercados, consumo, legislación... Algún participante dijo que por muy sanos que estén los recursos si no hay una sostenibilidad económica el sector pesquero no podrá sobrevivir. Es completamente cierto. Pero yo, biólogo, pensé que si no hay peces... Evidentemente también se habló de sostenibilidad social, tal como se hizo con enorme éxito en la Conferencia Internacional de ARVI del pasado 18 de septiembre sobre el Futuro de la Pesca.

Con estos cuatro pilares de la sostenibilidad pesquera y las tres fuentes de proteínas acuáticas (pesca, acuicultura y cultivo directo de proteínas) se debatió sobre el futuro de estas fuentes de proteínas y de los enfoques y estrategias para conseguir un crecimiento equilibrado y cómo, a través de todo ello, buscar soluciones marinas para una prosperidad sostenible.

Muchas cosas para seguir meditando y debatiendo. En ello reside el éxito de este Congreso Conxemar. Solo me queda felicitar sinceramente a sus organizadores, y desear el mayor éxito posible a la Feria Conxemar, aunque esto esté asegurado, como todos los años.