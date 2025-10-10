Aquellos lectores que tengan a bien seguir este boletín habrán notado que en las últimas entregas está teñido cierto pesimismo, por otra parte, más que justificado. En ocasiones creo que esa visión un tanto aciaga de la realidad, casi propia de un cascarrabias o de un áspero profeta que augura los siete males, es una consecuencia inevitable del paso de los años. ¿El escepticismo y el descreimiento son compañeros inseparables de las canas? La respuesta es no. Conozco a un puñado de personas que, ya talluditas, muestran un envidiable sentido del humor. Son simpáticos y empáticos. Ven siempre la botella medio llena. Su espíritu alegre, vivaz, chispeante es contagioso. Su presencia ilumina allí a donde van. Pero, qué quieren que les diga, uno es como es y lo mejor que se puede hacer es rendirse a la naturaleza y aceptarse. No es que me considere un aguafiestas, sino que mi ecosistema profesional está con mucha más frecuencia de la deseada rodeado de conflictos, querellas, problemas, ruido. Así que en esta ocasión me he impuesto la tarea de asomarme al mundo con otra mirada y ofrecerles un puñado de good news.

La primera es la feria de Conxemar. Un ferión. Produce una extraordinaria satisfacción y orgullo ver a los empresarios de Vigo y su área en acción. Su gen competitivo les permite librar las batallas sin complejos y sin temores. Su afán por expandirse, romper fronteras y abrirse a un mundo tan complejo y con tantos poderosos adversarios es envidiable. En Conxemar se mostró lo mejor de nosotros. La feria ha sido un chute de energía positiva. Una energía que, lejos de desperdiciarse, debe contagiarnos y canalizarse. Una de las mejores formas sería que Concello y Xunta firmasen un acuerdo para ampliar el recinto ferial. El Ifevi se ha quedado pequeño y la demanda de expositores revienta sus costuras. Esa ampliación es imprescindible, no solo por Conxemar, sino por las otras ferias que pueden y quieren venir. Es una cuestión de sentido común y de oportunidad. En la economía se deben optimizar los ciclos económicos. Y ahora que estamos en la cresta de la ola, no dejemos que se pierda y centremos los esfuerzos en surfearla.

La vivienda nos trae de cabeza. Su carencia estructural, endémica, preocupa y alarma a la ciudadanía, en especial a los más jóvenes con empleo y sueldo que ansían pero no pueden independizarse y están condenados a seguir viviendo en el hogar familiar. En corto: urge más vivienda y a un precio asequible. Esta semana os hemos contado los primeros brotes verdes del Plan Xeral de Vigo. Urbanismo está tramitando proyectos para construir 6.500 pisos. La cosa parece que por fin se mueve, ahora se trata de imprimirle velocidad.

Antes os hablaba de orgullo, pues como director me siento especialmente orgulloso de nuestro FARO Educa. El suplemento celebró esta semana su cumpleaños: 500 entregas. Todo un hito. Durante este tiempo hemos intentando ser el altavoz del mundo educativo. Construir una formidable ágora de la comunidad escolar. La educación en su sentido más amplio es un pilar esencial de la apuesta informativa de este periódico. Por múltiples razones, pero destacaré dos: la primera, porque existe una extraordinaria demanda de nuestros lectores (docentes y padres y madres, por resumir) y nuestra obligación es atenderla; la segunda, porque en FARO defendemos que la construcción de una sociedad mejor pasa inexorablemente por la educación. Con ella, todo es posible; sin ella, el fracaso está garantizado.

El fútbol profesional es un gigantesco escaparate en el que la sociedad se mira. El fútbol es mucho más que deporte. Más que goles, victorias, derrotas y empates (el Celta tiene este año un máster en ello), tarjetas, penaltis y VAR. Por ello, el balompié debería tener una obligación de ejemplaridad y de compromiso que trasciendan el césped. Generalmente no es así. Pero esta semana el Celta ha dado un paso adelante al organizar el partido solidario «Xuntos contra o lume». Algunos pensarán que el choque contra una selección de la provincia de Ourense no pasará a la historia porque congregó a solo 5.000 aficionados. Yo, en cambio con mi espíritu optimista (a ver cuánto me dura), creo lo contrario. El partido debería marcar un punto de inflexión en la visión que tienen los dirigentes de los clubes sobre qué es fútbol, cuál es su función y qué impacto puede tener en su territorio. ¡Hala Celta!

Y acabo con Israel-Palestina. Parece, y lo escribo con todas las cautelas, que el fin de la masacre gazatí está un poquito más cerca. Veremos. No me fío un pelo de Trump, de Netanyahu ya ni os digo, y mi confianza en que Hamás renuncie definitivamente a lo que mejor sabe hacer (terrorismo) cabe en un dedal. Así que esperemos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero como hoy esto va de good news, vamos a creer.

