Una vez más, Marín olvidado

Los marinenses estamos acostumbrados, a lo largo de nuestra dilatada historia, a sufrir los abusos, las envidias y las negaciones, antes por los caciques, y ahora por los políticos, que siempre nos estuvieron ninguneando, sin que nada pudiéramos hacer por evitarlo. Y viene a cuento, este comentario, por la necesidad imperiosa que Marín tiene de disponer, cuanto antes, de un Parque Empresarial o Polígono Industrial, que dinamice nuestro municipio, porque, de lo contrario, nosotros entendemos, que cada año que pasa, Marín languidece cada vez más. No hay más que pasear por nuestras calles y ver, como cada día, aumentan los locales cerrados, con los letreros de se vende o se alquila, lo que quiere decir que nuestra villa no dispone de los servicios y ofertas necesarias para cualquier ciudad. Y eso es un síntoma muy grave que indica que aquí no tenemos futuro, y en eso es en lo que no estamos de acuerdo, lo que no tenemos son los medios necesarios para ir creando ese futuro que todos queremos.

Ya a principios de este año, publicamos un artículo titulado: “Nuevo Año, Mismas Carencias”, en la que señalábamos este problema junto con el PXOU, Plan de Playas y Aparcamiento subterráneo, pero, que sepamos, nada se hizo. Y ahora viene a cuento porque la Xunta, a través de Xestur, acaba de anunciar el tercer plan de suelo empresarial, en los alrededores de Pontevedra, y dice expresamente “para dotar a la comarca de los terrenos necesarios que contribuyan a su desarrollo económico, facilitando el asentamiento de nuevas iniciativas empresariales”.

Bien, pues Marín es la ciudad de la ría que necesita imperiosamente este espacio para un Parque Empresarial, que no tenemos, siendo el puerto más importante de la ría , y que con el puerto de Interés Nacional, que dicho de paso, y para que se vea más claramente la necesidad, y aún la obligación, de disponer de suelo industrial, el puerto tiene alojados en su espacio muchas empresas que naturalmente no son propias de estar en ese lugar, pues las necesarias son las de almacén de entrada y salida de materiales, y es así que con estas empresas que no tienen por qué estar en el puerto, ya tendríamos que tener, hace años, ese suelo industrial, y así desahogar la presión que las instalaciones portuarias ejercen sobre la ciudad.

Pues por esta necesidad de disponer de más terreno para ubicación de empresas la Xunta amplio todo lo posible los polígonos de O Campiño y A Reigosa y aprobó el proyecto del Parque Empresarial de Fragamoreira de unos 375.000 metros cuadrados, pero en el ayuntamiento de Poio, no en el de Marín, que tanto lo necesita. Por eso es necesario que la Xunta elija una zona en nuestro municipio para mejorar nuestra economía y para resolver el problema de la falta de espacios para polígonos en la comarca de Pontevedra. A nosotros se nos ocurre que después de lo ocurrido en nuestro municipio con zonas como Seixo y Monte Pituco, el sitio ideal podría ser en la zona de Pastoriza lindando con el municipio de Moaña.

La decisión la tiene la Xunta, cuyo presidente conoce muy bien el problema de nuestro municipio, y la Corporación Municipal, que se pongan a trabajar de inmediato, pues de lo contrario los marinenses nunca se lo perdonaríamos. Marín es el municipio más importante de la ría y tiene necesidad de crecer y desarrollarse, y para seguir la triste historia, una vez más, Marín olvidado y ninguneado, como siempre, ¿hasta cuándo?, pues ya está bien: ¡¡Basta ya!! Pues la administración tiene que proporcionar los medios. De lo contrario se lo demandaremos en las próximas elecciones.