Más que una feria

A lo largo de todo el año, las páginas de FARO dan cuenta de toda la actualidad en torno al mundo del mar, en su más amplio espectro. Lo sabes bien; no somos un periódico de eventos, no escribimos de pesca o investigación marina de vez en cuando, no le reservamos un huequecito para cumplir trámite. Porque es una cuestión estratégica, determinante, core.

En los últimos meses hemos abordado el conflicto gremial de los tangoneros en Argentina, la asignación de cuotas de merluza hubbsi y merluza negra, el parón de la flota en Uruguay, los desafíos en Namibia con la reactivación de la minería submarina, los vetos a la pesca de fondo en aguas comunitarias, la escasez de biomasa de calamar loligo en Malvinas.

Hemos investigado las actividades de pesca ilegal y no reglamentada, dado luz a los abusos laborales en los poteros asiáticos, destapado nuevas denuncias de acoso de personal investigador a bordo; hemos desvelado al detalle periciales del naufragio Villa de Pitanxo, aportando información propia, o indagado en los entresijos de casos como el Tafra 3. Hemos dado voz a los reclamos de la marinería, en beneficio de su seguridad, o analizado la actividad de los grandes arrastreros pelágicos.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Nuestro trabajo, a fin de cuentas, con el esfuerzo y la dedicación que el mundo del mar merece.

Claro que, en semanas como ésta, le damos un extra al empeño. Cómo no hacerlo, además, si Conxemar nos trae a casa a tantas personas que vemos poco a menudo o tenemos tan lejos. Como el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de Argentina, Juan Antonio López Cazorla.

¿Qué puedo decirte? He tenido la ocasión de estar con el emblemático Tony Solimeno, el embajador Wenceslao Bunge, el excomisario europeo Karmenu Vella –la organización del congreso FAO-Conxemar-MAPA contó con nosotros para moderar una de las mesas redondas del simposio internacional, una experiencia fantástica que recordaré siempre--, Claudio Güida, Ángel Tordesillas, Eduardo Boiero, Agustín de la Fuente, Jean-Pierre Poulain, Manuel Barange… Ojalá volver a vernos pronto.

Ha sido una edición de enorme actividad. Acompañar en el camino de la innovación y el crecimiento del sector es un privilegio.

Conxemar 2025 ha rematado. Nuestro matrimonio con la mejor información y el mar en FARO vuelve mañana en las páginas de papel y continúa 24/7 en nuestra página web.

Feliz semana.