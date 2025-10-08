Marineteos en Portugal

Antiguos marineros de la ETEA con sus mujeres. / FdV

Se mueven, mira que se mueven los asociados de MARINETEA, esa asociación de antiguos marineros de la ETEA que cada poco vemos, con sus mujeres, en una excursión cultural diferente. No hace mucho fueron las cuevas de Valporquero y en la foto los veis en Águeda (Portugal) pera ver sus paraguas multicolores que tiñen el cielo en sus calles céntricas. También visitaron la espectacular iglesia de Valega, recubierta de preciosos azulejos. Otra jornada de camaradería de la familia Marinetea.

Sabed, cinéfilos, que llega a Vigo ‘O agente secreto’

¡A ver, gentes del cine y agregados ocasionales! Me cuenta Ricardo Spencer, domador de efectos especiales y profesor de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, que este sábado tenéis excusa para hundiros en una butaca y encomendaros a la cinefagia: el estreno nacional de la película O Agente Secreto , de Kléber Mendonça Filho, que llega al cine Tamberlick (19.40) con dos premios en Cannes (mejor director y actor) y que va a ser la cinta que presentará Brasil a los Óscar 2026. La historia ocurre en Brasil, en 1977, cuando el país atravesaba una dictadura militar con asesinatos y torturas de políticos, artistas activistas... Ricardo Spencer hará una presentación antes de la proyección comentando aspectos narrativos y estéticos de la cinta. Esta película bendecida por la crítica llega como parte de Impulsa Cine – Encontro de Redes Galegas e Lusófonas de Cinema. Las entradas, a 6 euros, en Vivetix.com. Y recordad que durante la semana proyectarán cortos de Galicia, Portugal y Brasil en museo Marco y Diputación.

Feliz ciudad dormitorio, retales de vida cotidiana

Os recomendé una película y ahora me atrevo con la presentación de un libro, aunque más por lo que me sugiere su autor y su temática que por el libro, que aún no he leído. Será hoy mismo, en la sede de Évame Oroza (Subida á Costa 5) cuando el poeta Samuel Merino presente el libro de Karlos López relatos Feliz ciudad dormitorio, retales de vidas cotidianas, contemporáneas, unas veces presentadas con humor, otras con nostalgia, con crudeza o ironía. Supongo que la ciudad, su vida interior y quizás sus cambios serán la materia principal que nutre al autor, ferrolano, poeta y narrador, doctor en Humanidades y Ciencias Sociales. Poeta sí, pero tan singular como para coordinar la Cátedra de las Tres Religiones de la UIB, tener librería en A Coruña y ser editor.

Foto de portada del libro: Feliz ciudad dormitorio. / FdV