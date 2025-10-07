Perú revive en Vigo

Gesica Ortega y Héctor Núñez, Luisi Motta, Ana María Núñez, Susi Fernández, Elisa Castro y Lourdes Alatia. / FdV

Ya pasaron días pero esta foto no pelea por criterios de actualidad sino para dar fe del día en que la Hermandad Peruana en Vigo recibió al buque escuela Unión del Perú, el segundo más grande del mundo. Ahí veis vestidos con el traje de Marinera Norteña a los médicos peruanos Gesica Ortega y Héctor Núñez, que seguro emocionaron a los marineros tan lejos de su tierra cuando bailaron una pieza de su país; junto a ellos, la presidenta de la Hermandad , Luisi Motta; la madre del embajador del Perú, Ana María Núñez, gallega como Susi Fernández y Elisa Castro, y la peruana Lourdes Alatia.

«El silencio de las mareas», Vigo en la novela negra

¡Fuegos y centellas, si está Vigo como escenario y se cita a esta sección del FARO en el libro que hoy presenta Mikel O Ferdinand, pseudónimo de Miguel Ángel Fernández! Se titula El silencio de las mareas (Octubre Negro ediciones), y presenta en la Escuela de Artes e Oficios a las 19.30. No es raro que cite a FARO porque el autor es tataranieto de Felisa de Lema Marina, hermana del fundador de FARO; su tatarabuelo fue el fundador de La Concordia en 1873, Miguel Fernández Dios, y su bisabuelo el exalcalde vigués y fundador de la Asociación de la Prensa Miguel Fernández de Lema. Lo que hoy nos trae Miguel es una novela negra que transcurre en Vigo en que la aparente calma de la ciudad se quiebra con un crimen que la conmociona. La esposa y los hijos de un poderoso industrial aparecen brutalmente asesinados. Mikel O Ferdinand es asesor financiero e informático y ya en los años 90 publicó La fuente de Neptuno. Amante de la historia de Vigo, sobre esta materia ha publicado diversos trabajos.

En Aplomo, cuando comer es una experiencia cultural

Comer puede ser un acto de barbarie, por ejemplo todo eso americano engordante que anuncian por la tele, o un acto cultural de masaje de los sentidos. Hace más de 30 año que el lalinense Siro González empezó a instruirse con esta última intención hasta llegar a convertirse en un maestro de la gastrosofía cuyos conocimientos muestra hace años en el restaurante Aplomo de Vigo (c/Zamora). Allá volví el otro día, esta vez con Nemesio Barxa y Maribel Collazo y aplaudimos gozosos un foie maravilloso que le habíamos encargado el día anterior y un arroz de boletus con castañas, todo regado por un Libro Blanco regocijado por las variedades albariño, lado y loureira que, como él nos anunció, era elegante y expresivo. Hace dos años, cuando fui con la jueza Marisol López, mis notas dicen que tomé una cecina de Wagyu y unas costilla de Angus 7 horas y cuando estuve con el excomerciante y arquero Miguel Cruces unas almejas fritas de sabrosa artesanía y un arroz negro de chocos de Redondela que apuramos hasta el último grano. ¡Bien por Siro!