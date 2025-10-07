Los extremeños ya pueden dejar sus condolencias a Fernández Vara, que recibe una medalla póstuma del Gobierno

Las presidentas de la Junta, María Guardiola, y de la Asamblea, Blanca Martín, abren el libro de condolencias. / Cedida

Todos los extremeño que así lo deseen pueden dejar escrito un mensaje a la memoria de Guillermo Fernández Vara, presidente de la comunidad durante tres legislaturas, líder del socialismo extremeños y vicepresidente segundo del Senado, una larga e intensa trayectoria en la que ayudó, colaboró y se rodeó de numerosas personas, tal y como lo han demostrado las muestras masivas de cariño tras conocerse su muerte, el pasado domingo, a los 66 años de edad.

La Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura han abierto este martes, día 7, un libro de condolencias en memoria del expresidente. Permanecerá en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño hasta el próximo jueves, 9 de octubre. Toda la ciudadanía podrá acceder a este simbólico espacio de la Cámara autonómica en horario de 10.00 a 19.00 horas.

Han sido las presidentas de la Asamblea y de la Junta, Blanca Martín y María Guardiola, respectivamente, quienes han expresado sus condolencias en la mañana de hoy y han dado por abierto el libro. Pero no ha sido el único homenaje institucional de hoy para honrar el legado de Vara. El pleno del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por el expresidente. Asimismo, el Pleno del Senado ha guardado tres minutos de silencio este martes por el fallecimiento de su vicepresidente segundo y expresidente de Extremadura, "un político extraordinario y una excepcional persona" que "iluminó" a quienes le trataron con su "bagaje", "talante" y "generosidad"

Ha sido el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, quien ha pronunciado estas palabras, destacando la labor de Vara al frente de la Junta de Extremadura y de la vicepresidencia segunda del Senado, dos labores que, en sus palabras, desempeñó con "luz" y "conocimiento".

El pleno del Senado guarda tres minutos de silencio por Guillermo Fernández Vara / Cedida

Real Orden de Carlos III

Por su poarte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo al expresidente de Aragón Javier Lambán, y al expresidente de Extremadura Guillermo, Fernández Vara.

Con esta distinción, ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, el Gobierno ha querido "rendir un homenaje" a ambos expresidentes "cuya vida y trayectoria se definieron por su profunda vocación de servicio público" y poniendo siempre "en el centro de sus políticas a las personas y sus necesidades".

"Su legado permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos", ha sostenido la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lambán falleció el pasado 15 de agosto mientras que Fernández Vara fallecido este pasado domingo.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, la máxima distinción que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.