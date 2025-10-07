Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Carneiro

José Carneiro

'Frozen 3' ródase en Vigo

‘Frozen 3’ ródase en Vigo.

‘Frozen 3’ ródase en Vigo. / Faro

Volve esa época do ano en que Vigo e toda a súa contorna amencen totalmente xeados, malia que sopre o sur e as temperaturas non inviten aínda a poñer o abrigo. Si, coma se viñesen Elsa, Anna e Olaf dar unha volta e trouxesen con eles o reino de Arendelle: Vigo, tan afeito ultimamente a ser escenario de filmes e series, ben podería ser a vila elixida para a rodaxe de Frozen 3.

Aínda que o noso frío non vén da maxia, senón dos expositores desa feira que, durante tres xornadas, converte estes lares na capital mundial dos productos do mar conxelados. Esa, a envexa de todos: Conxemar.

Unha alianza necesaria

Que sería de Vigo sen Conxemar, e que sería de Conxemar sen Vigo? As dúas —cidade e feira— conforman un todo, e niso precisamente creo que radica o seu éxito. Non creo que a Conxemar lle fose igual de ben fóra de Vigo —en Madrid, por exemplo, onde sobran feiras e esta sería, pois iso, unha máis—; nin tampouco a Vigo, que non ten recambio para un certame deste calibre. Por iso mesmo están condenadas a entenderse, a avanzar xuntas, a resolver os seus problemas polo ben de ambas.

Conxelado amence Vigo, como conxelados están os problemas que, edición tras edición, denuncian os seus organizadoreso Ifevi queda pequeno para acoller todas as empresas que queren vir a Vigo (xa falamos máis dunha vez da mala imaxe que transmite o recinto de Cotogrande aos visitantes, non só pola falta de espazo, senón tamén por uns servizos que non están á altura do século XXI; e do absurdo de que Xunta, Concello e Zona Franca non firmasen o acordo para darlle entrada ao Consorcio no padroado do Ifevi para investir 18 millóns de euros e amplialo e renovalo por completo); chegar por estrada ou pola AP-9 á feira segue sendo unha odisea, por moito plan de tráfico que se poña en marcha; e o saqueo dos hoteis, con prezos máis propios dunha capital centroeuropea ca de Vigo. Eles aducen que é cousa da lei da oferta e da demanda, pero non sei eu…

Un final de conto... ¿con secuela?

Con todo, coma nas pelis de Frozen, que tanto viu a miña filla, a feira rematará ben. Será un éxito de negocio, de visitantes, de imaxe exterior, de presenza institucional, etc. Os nosos representantes políticos pegaranse por saír na foto e no vídeo, haberá algunha protesta na porta para aproveitar o foco dos medios, pero as empresas seguirán ao seu: a comprar e vender, a pechar tratos de futuro… e todo pagará a pena.

Iso si, estou seguro de que Conxemar volverá reclamar a ampliación do Ifevi, a avisar de que o futuro da feira en Vigo corre serio risco pola falta de investimentos. E todas as administracións recollerán o guante, dirán que si, que esta vez si, que están dispostas a colaborar polo ben de Conxemar e de toda a industria vinculada á pesca.

Pero logo pasarán as semanas, e toda esa vontade sufrirá, coma os electrodomésticos, a súa «obsolescencia programada».

Aínda que, quen sabe, igual este ano os poderes de Elsa conseguen forxar unha alianza estable para que Vigo e Conxemar, Conxemar e Vigo, poidan seguir avanzando xuntas. Porque se algo nos ensinou Frozen, é que, con vontade —e algo de maxia—, todo é posible.

