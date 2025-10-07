Opinión
‘Frozen 3’ ródase en Vigo
Volve esa época do ano en que Vigo e toda a súa contorna amencen totalmente xeados, malia que sopre o sur e as temperaturas non inviten aínda a poñer o abrigo. Si, coma se viñesen Elsa, Anna e Olaf dar unha volta e trouxesen con eles o reino de Arendelle: Vigo, tan afeito ultimamente a ser escenario de filmes e series, ben podería ser a vila elixida para a rodaxe de Frozen 3.
Aínda que o noso frío non vén da maxia, senón dos expositores desa feira que, durante tres xornadas, converte estes lares na capital mundial dos productos do mar conxelados. Esa, a envexa de todos: Conxemar.
Unha alianza necesaria
Que sería de Vigo sen Conxemar, e que sería de Conxemar sen Vigo? As dúas —cidade e feira— conforman un todo, e niso precisamente creo que radica o seu éxito. Non creo que a Conxemar lle fose igual de ben fóra de Vigo —en Madrid, por exemplo, onde sobran feiras e esta sería, pois iso, unha máis—; nin tampouco a Vigo, que non ten recambio para un certame deste calibre. Por iso mesmo están condenadas a entenderse, a avanzar xuntas, a resolver os seus problemas polo ben de ambas.
Conxelado amence Vigo, como conxelados están os problemas que, edición tras edición, denuncian os seus organizadores: o Ifevi queda pequeno para acoller todas as empresas que queren vir a Vigo (xa falamos máis dunha vez da mala imaxe que transmite o recinto de Cotogrande aos visitantes, non só pola falta de espazo, senón tamén por uns servizos que non están á altura do século XXI; e do absurdo de que Xunta, Concello e Zona Franca non firmasen o acordo para darlle entrada ao Consorcio no padroado do Ifevi para investir 18 millóns de euros e amplialo e renovalo por completo); chegar por estrada ou pola AP-9 á feira segue sendo unha odisea, por moito plan de tráfico que se poña en marcha; e o saqueo dos hoteis, con prezos máis propios dunha capital centroeuropea ca de Vigo. Eles aducen que é cousa da lei da oferta e da demanda, pero non sei eu…
Un final de conto... ¿con secuela?
Con todo, coma nas pelis de Frozen, que tanto viu a miña filla, a feira rematará ben. Será un éxito de negocio, de visitantes, de imaxe exterior, de presenza institucional, etc. Os nosos representantes políticos pegaranse por saír na foto e no vídeo, haberá algunha protesta na porta para aproveitar o foco dos medios, pero as empresas seguirán ao seu: a comprar e vender, a pechar tratos de futuro… e todo pagará a pena.
Iso si, estou seguro de que Conxemar volverá reclamar a ampliación do Ifevi, a avisar de que o futuro da feira en Vigo corre serio risco pola falta de investimentos. E todas as administracións recollerán o guante, dirán que si, que esta vez si, que están dispostas a colaborar polo ben de Conxemar e de toda a industria vinculada á pesca.
Pero logo pasarán as semanas, e toda esa vontade sufrirá, coma os electrodomésticos, a súa «obsolescencia programada».
Aínda que, quen sabe, igual este ano os poderes de Elsa conseguen forxar unha alianza estable para que Vigo e Conxemar, Conxemar e Vigo, poidan seguir avanzando xuntas. Porque se algo nos ensinou Frozen, é que, con vontade —e algo de maxia—, todo é posible.
