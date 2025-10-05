Más vacunas frente a la fiebre negacionista

Campaña de vacunacion.

La campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19 arrancó esta semana en los centros de salud gallegos. Una de las novedades es que amplía la vacuna de la gripe a niños de hasta once años que les será administrada por vía intranasal. En el caso de los más pequeños el calendario se inicia el 13 de octubre. El carácter absolutamente excepcional de la pandemia obligó a las autoridades sanitarias a reconvertir grandes recintos públicos en vacunódromos. Por fortuna, la pesadilla del coronavirus ha quedado atrás y ahora se recupera la normalidad, por lo que serán los ambulatorios como los centros de inoculación. La Consellería de Sanidade aspira a inmunizar al 75% de la población mayor de 60 años y trabajadores sanitarios. En el caso de la población infantil la tasa desciende al 60%.

Aunque en Galicia los porcentajes de población que se vacuna supera con creces la media nacional (hasta veinte puntos de diferencia en el caso de los niños), lo cierto es que en los últimos tiempos se percibe una creciente corriente de opinión crítica, que no es que dude sobre los beneficios, sino que directamente rechaza de plano ser pinchado. Este grupo refractario fue minoritario durante la pandemia, pero la percepción social

—que a veces la encontramos en nuestro entorno más cercano— es que los objetores son cada vez más numerosos. Las evidencias científicas y las advertencias de las más prestigiosas autoridades médicas y sanitarias, lejos de persuadirlos, son recibidas como subjetivas o, lo que es peor, interesadas. Estarían al servicio de oscuros conglomerados farmacéuticos, o de un maquiavélico interés del poder por controlar a los ciudadanos. El sentimiento conspiranoico encuentra además su caldo de cultivo en las decisiones que adoptan algunos responsables, mejor sería decir irresponsables, políticos que alientan y alimentan el no a las vacunas con discursos impropios del siglo XXI. Una retórica en la que se mezcla anticiencia y teología de bolsillo, la seudopolítica sanitaria y la providencia divina. El caso de Estados Unidos, con su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. al frente, encarna el paradigma del peligro que nos acecha.

En Galicia la estrategia de vacunación constituye un pilar esencial de la salud pública. Los datos y la realidad así lo certifican. El impacto sobre los ingresos hospitalarios es incuestionable y, en consecuencia, sobre el gasto sanitario. La salud necesita recursos, pero estos hay que gestionarlos de forma sensata y eficiente, optimizando los instrumentos que permiten reducir allí en donde se pueda para destinar ese flujo de dinero a paliar otras carencias, algunas estructurales y otras nuevas, que son evidentes en nuestro sistema, sometido a una presión, que en ocasiones deviene en esperas inconcebibles o incluso en colapso.

Las vacunas frenan complicaciones de enfermedades respiratorias, previenen muertes evitables y, por extensión, mejoran la calidad de vida. En el caso de menores no solo preserva su salud, sino también la de aquellos más vulnerables con quienes comparten su entorno escolar o social y que, por razones también médicas, no pueden inmunizarse.

Las más reputadas sociedades científicas, infinidad de estudios clínicos y organismos internacionales defienden las vacunas como una de las intervenciones más eficaces para proteger la salud pública. Evitan la reaparición de enfermedades que consideramos erradicadas y constituyen un escudo que blinda a la comunidad. Hablamos, pues, de una decisión personal con un enorme impacto en el bienestar colectivo.

Los argumentos para defender las vacunas son tan diversos e implacables–desde los estrictamente sanitarios a criterios de índole económica– que resulta una obviedad tener que exponerlos ahora aquí. Este debería ser un debate ya superado. Pero desgraciadamente no es así. Las voces de los profetas negacionistas —algunas, todavía por fortuna pocas, procedentes de la propia comunidad médica— son cada vez más fuertes.

En Estados Unidos, un país que ejerce una indudable influencia sobre Occidente, sobre sus hábitos y prácticas cotidianas, algunas encuestas advierten que el 35% de los padres ya se oponen a la obligatoriedad de las vacunas infantiles. El porcentaje ha crecido doce puntos en cinco años y la tendencia no se detiene. Los movimientos antivacunas han encontrado en las redes sociales su mejor soporte para hacerse ver, para alimentar la desconfianza, para desalentar a los ciudadanos, valiéndose, en el mejor de los casos, de medias verdades y manipulación de datos y, en el más frecuente, de bulos y fake news.

Galicia no es inmune a esa fiebre antivacunas. De hecho, la propia consellería ha hecho en esta campaña recién iniciada un llamamiento a los sanitarios para mejorar su tasa de vacunación. Es más, en su empeño por convencerlos de la pertinencia de su inmunización, lanzará una encuesta dirigida a este colectivo para explorar cuáles son los motivos por los que no se vacunan. Resulta especialmente llamativo y antipedagógico que entre los propios profesionales sanitarios se encuentren focos de resistencia. Su casi obligada ejemplaridad se torna, con su rechazo, en un peligroso efecto llamada sobre aquellos pacientes o usuarios de la sanidad que estén dudando si inmunizarse ellos o sus hijos.

En esta encrucijada, las autoridades públicas y la comunidad médica y científica deben hacer un esfuerzo mucho mayor por mejorar la comunicación social, por dotar a su discurso de mayor persuasión y transparencia. De forma constante, incansable. Porque las tropas negacionistas cuentan cada vez con mayores miembros y, en su batalla de la desinformación, están ganando día a día terreno.

Si, en cambio, no se adopta ninguna medida para atajar la desconfianza de algunos ciudadanos; si se piensa que esta corriente es solo una moda que acabará desapareciendo por inanición o hartazgo, el riesgo que se corre es formidable. El más evidente y peligroso: retroceder décadas en las conquistas sanitarias. Una vuelta atrás que no podemos ni debemos permitir.