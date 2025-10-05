Opinión | Voyager
Somos peregrinos
«Somos peregrinos». Esta é a resposta que deron dous dos tripulantes do narcosubmarino detidos a pasada semana na Pobra do Caramiñal despois de descargar tres toneladas e media de cocaína na praia de Niñeiriños. Estaban tratando de fuxir nun taxi, embutidos en neoprenos enchoupados en auga salgada. Esta operación policial coincide cos días previos á celebración no Teatro Afundación da gran gala do 4o aniversario da Asociación Érguete, que o 9 de outubro renderá homenaxe en Vigo ao matriarcado que no 1985 emprendeu unha batalla memorable contra o narcotráfico, sacudindo a toda a sociedade.
A droga entrou en Europa a través de Galicia nos primeiros anos da democracia, cando a modernización era aínda unha quimera. Os mil cincocentos quilómetros de costa galega e o seu trazado extraordinariamente sinuoso foi o caldo perfecto para converternos no templo do contrabando. A situación social do momento foi outro dos factores decisivos para captar mozos para a descarga, baixo a delicada idea de que era «traballo fácil». Podían gañar nunha noite o que outras persoas traballadoras sen formación específica gañaban nun mes. Cousa distinta é a valoración do risco que estaban asumindo.
Naquel momento, a crise da reconversión naval atacaba duramente a cidade de Vigo, con centos de parados. O futuro era opaco. Cando os mozos dos barrios vigueses empezaron a encoller dentro da roupa, a comportarse de xeito estraño e a aparecer cos brazos picados, ninguén sabía o que era a heroína, mais xa se inoculara nas rúas e nos corpos coma un veleno contaxioso.
Teño varios recordos traumáticos daquela época e dos anos sucesivos. Un deles protagonizado polo meu padriño, que morreu tempo despois de sobredose. Presenciei, xunto a outros cativos do barrio, como unha parella da Policía Nacional procedía a rexistralo na porta da casa da miña avoa. Estabamos asustados, non sabiamos exactamente que fixera. Malia que ninguén naquel grupo de crianzas pasaba dos nove anos, eramos conscientes de que se trataba dun asunto de drogas. «Fixéronlle quitar ata os zapatos», laiaríase despois a miña avoa, escandalizada pola impresión daquel home descalzo, que non chegaba aos vinte anos, coas mans contra a parede da casa, as pernas abertas e a cabeza baixa. Case todos os demais recordos que gardo son do barrio da Brea Muiñeira, no rural vigués. É paradoxal que na mesma rúa onde agora funciona Proxecto Hombre houbese daquela un punto de venda de heroína, no baixo da primeira casa en que vivín. Os mozos facían cola para mercar a droga e picábanse alí mesmo, entre as casas ou nos campos da contorna. Un serán de inverno atopamos un rapaz atravesado no camiño, tirado no chan en plena viaxe despois dun xute. Sentín algo moi estraño, coma se non estivese preparada para ser testemuña de algo tan horrible. Ignoro cantos daqueles mozos seguen vivos a día de hoxe, cantos teñen secuelas, cantos conseguiron superar o trauma. Eles e as súas familias, que non sabían como atallar un problema arredor do que había un descoñecemento total. Foron as nais deses mozos as que empezaron a pescudar e provocaron unha auténtica revolución. Así naceu a iniciativa «Madres contra la Droga». Carmen Avendaño relatou nalgunha ocasión como nun mundo preinternet, as nais tiñan que conseguir que lles traducisen os libros do inglés para lograr información que necesitaban para alcanzar a entender que estaba ocorrendo cos seus fillos. Marabíllame esa determinación. As nais primeiro accederon ao coñecemento, e despois enfrontáronse aos capos da droga coa valentía de quen está perdendo o máis valioso que existe.
Fago agora un salto a 2023 para narrar o último recordo que colle neste texto. Na Feira do Libro de Madrid achegouse un home á caseta da libraría onde eu estaba asinando a miña novela «Golpes de luz» onde, precisamente, falo do narcotráfico. Presentouse coma un narcotraficante arrepentido cun papel relevante durante a «Operación Nécora», levantou a camisola para mostrarme a cicatriz que lle percorría o bandullo e empezou a soltar barbaridades dirixidas ao xuíz que, segundo el, lle arruinara a vida. Na cola había crianzas agardando pola sinatura dos seus exemplares e fitaban para aquel descoñecido con ollos de planeta, sen comprender exactamente que lle sucedía, pero conscientes de que era un asunto feo do mundo dos adultos. Igual que aquela cuadrilla que observamos con medo e estupor o meu padriño descalzo contra a parede, nos anos oitenta.
