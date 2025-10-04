Reunión de la promoción 70/71 de los Maristas de Vigo / FdV

Los últimos de PREU Maristas. ¡Ahí va, pero si son los compas de la promoción 70/71, los últimos del PREU de los Maristas de Vigo ! Hacía dos años que no se reunían y , por fin, volvieron a juntarse en una fraternal comida en el Hotel Ciudad de Vigo, en donde afloraron recuerdos de penurias y alegrías de su paso por el colegio de El Pilar. Brindaron por los compañeros que ya no están entre ellos, celebraron con mucho humor y entusiasmo el haber emprendido la década de los setenta años capeando temporales y con la amistad por bandera y, cada uno, en su intimidad, pensó del otro: «¡Pero qué mayor está este!» o la versión edulcorada, “qué joven estoy yo a su lado”. Hoy les sustituimos puntualmente por el retrato «augusto» que damos cada sábado.

Hola, Alicia del Burgo, que vienes con nuevo libro

No voy a decir que arda en deseos pero curiosidad me sobra por tener entre las manos La Paciente de los lunes. Hablo del libro que presentará el martes, a las 19, en la sede de la ONCE, Alicia Martínez del Burgo. Es mucho esta Alicia, es tanta su historia que aquí no me cabe ni insinuarla de tanta riqueza, desde que aquí la conocimos en los 80 liderando la pionera plataforma Madres en Acción. Pero su vida literaria es otra y este último libro, que narra la comunicación «terapéutica» entre dos mujeres es lo último que extrajo de su cajita de madera donde guarda «palabras para mi ausencia». David Rodríguez Rivada habla en su prólogo no solo de la musicalidad de su escritura sino de un contenido que va más allá de una mujer que va a una terapia. A sus 80 tacos, Alicia tiene como clave de su éxito haber llegado a ellos con marcapasos pero mucha ilusión por la vida, tras libros anteriores como Cartas al mar de Finisterre, Klara Zetkin o Kilómetro cero. Y guarda en su cajita aún dos proyectos para los que espera vida; uno se titulará La memoria de arcilla. Va a llenar, como siempre.

“Desde que di a luz a mi tercer hijo sufro incontinencia anal” / Carlos Ponce

David Martínez, alma de artista, garra de empresa

Siempre son de admirar esas personas con iniciativa, que dinamizan y diversifican la vida empresarial de su ciudad. Por ejemplo David Martínez, este joyero de las tiendas Vigo Joia, nacido en Noia pero residente en Vigo, ya se destacó allá por 2018 con el diseño de un anillo de boda para el colectivo LGTB, la alianza Orgullo. Su última iniciativa tiene que ver con los relojes personalizados que desarrollan en sus tiendas de Vigo (tienen también oficina en Hong Kong). Salvo por vía on line, no existen tiendas físicas a las que puedas ir y pedir. O sea la personalización de relojes para empresas, clubes, asociaciones o colectivos que quieran reflejar su identidad en una pieza única, sin perder la compostura en precios. La posibilidad de grabar esferas con datos útiles para personas mayores, como teléfono, nombre o información médica relevante... O esa tendencia a crear relojes inspirados en modelos icónicos de marcas, pero personalizados con esferas, agujas y otros elementos únicos. David es un tipo con alma de artista; mano izquierda de empresario.