Michael Ignatieff: un humanista para un mundo convulso

En la serena bruma del Atlántico que envuelve la isla de A Toxa, donde el otoño empieza a pintar de ocre el paisaje, se alzan las voces de la razón en medio de un mundo convulso. El Foro La Toja, con su espíritu de diálogo y concordia, se erige como un trasatlántico de ideas en aguas revueltas. Es aquí, en este rincón de Galicia, donde las hojas de la esperanza, lejos de caer, parecen recuperar un brillo que la actualidad a menudo oculta.

La elección de este escenario, con su atmósfera de paz y reflexión, no es casual. Se trata de un lugar de encuentro que en esta edición, desde su firme espíritu liberal, honra el legado de la Transición española, un periodo en el que el consenso y la búsqueda de la verdad común prevalecieron sobre la discordia. Este año, el homenaje con el Premio Josep Piqué a los «padres vivos» de la Constitución, como los migueles, Herrero de Miñón y Roca, bajo la presencia del rey Felipe VI, subraya la vigencia de esos principios.

En este contexto, la presencia de otro Miguel, Michael Ignatieff (1947), escritor, académico y expolítico canadiense, adquiere una relevancia singular. Su voz, forjada en la experiencia del periodismo de campo, la política y la academia, resuena con una honestidad intelectual que desarma la abrumadora polarización.

Ignatieff, crítico de los simplismos ideológicos y los dogmatismos, nos invita de forma permanente a un examen de conciencia sobre las «virtudes cotidianas» que sustentan nuestras sociedades. Es un intelectual excelso que cuando reflexiona sobre la hostilidad hacia las élites y el conocimiento, y la primacía de los estereotipos, nos recuerda una verdad fundamental: la complejidad de la condición humana. Como él mismo señala, «la idea de que podemos ser moralmente congruentes al 100% me parece equivocada». Su defensa de las universidades como «guardianas de la distinción entre rumores, paranoias, fantasías y noticias falsas» cobra una urgencia particular en la era digital.

El pensamiento de Ignatieff, tal como lo ha demostrado en su obra y en sus declaraciones, invita a un diálogo sobre los grandes temas de nuestro tiempo —el nacionalismo, la identidad, la reconciliación y la democracia— con una humildad que valora la experiencia de lo particular sobre la abstracción de lo general. Su postura de que el pasado «nunca acaba» y se convierte en «el campo de batalla en el que se pelea el presente» es un recordatorio de que la historia no es un libro cerrado, sino una conversación continua. En A Toxa, con la fuerza del Atlántico como telón de fondo, se reafirman las redes de concordia y se vislumbra que, incluso en los tiempos más oscuros, la sensatez y el sentido común pueden emerger como la luz que guía el camino.

Galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2024, Ignatieff es un faro que ilumina la necesidad de seguir cultivando la sensatez y el diálogo. Al final, lo que nos queda es la esperanza de que, a pesar de los errores y las derrotas, podamos seguir adelante, como «una balsa después de la peor de las tormentas», tal como han descrito algunod de sus textos. Y en este rincón de Galicia, con el Atlántico lamiendo sus orillas, la esperanza parece más sólida que nunca.