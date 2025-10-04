El nabo seco de Fernando

Así son las entrañas de la ETAP de O Casal (Saturador de cal) / Marta G. Brea

“¡Tengo el nabo seco! ¡A ver si llueve!”. Un irreverente y provocador Fernando Alonso, uno de los mejores periodistas económicos con los que he tenido el gusto de compartir mesa, desafiaba siempre a la sequía de esa manera: vociferando que se le secaban las nabizas. Imagínense a un veinteañero recién llegado a FARO, la primera vez que escuché semejante queja en voz alta. La sonrisa pícara, la mirada traviesa tras aquella transgresión verbal que uno solo puede permitirse con la veteranía y la seguridad de sentirse intocable, iban seguidas de una carcajada monumental en la redacción. Mucho aprendí de este personaje. Y de Luis Piñero. Menudo tándem. ¡Qué buenos tiempos!

Fernando hilaba la ironía con el sarcasmo como nadie. Eso, sumado a su inteligencia y a que, como suele decirse, ya estaba de vuelta de todo, le daba ventaja táctica frente a cualquiera: ya fuese un sindicalista o un gran empresario. De ahí las exclusivas que traía a menudo al periódico como si tal cosa, sin darse aires de grandeza, como si le sobraran. Y de sectores estratégicos para la economía de Vigo: desde la automoción hasta los astilleros, pasando por el granito —suya fue la scoop de la venta de la antigua Graninter a Levantina, nunca la olvidaré— y el metal. Quiero creer que, tras su jubilación y la de Piñero, quienes hemos venido detrás hemos mantenido el prestigio de la sección, adaptándola a los nuevos tiempos (Lara, Julio, Adrián, Jorge… servidor).

Pero vuelvo al nabo de Fernando, que me pierdo. Imagino que, como entonces, estará igual de seco, porque tras un verano tan extraordinario —para mal— en cuanto a precipitaciones, volvemos a sufrir la falta de agua en Galicia, y en especial en el área de Vigo. Manda carallo. Los embalses vuelven a estar bajo mínimos, incluso peor que en la última gran sequía, que, curiosamente, coincidió con mi salto mortal de la sección de Economía a la de Gran Vigo, en 2017. Y no hace falta echar mano de la hemeroteca para recordar lo que ocurrió: la batalla política que se desató y los problemas para el consumo de agua que trajo consigo. La historia, por desgracia, puede repetirse.

Potabilizadora

La única diferencia entre hoy y hace ocho años es que en Vigo contamos con una potabilizadora de ultimísima generación que nos garantizará que, aunque el caudal se quede escuálido, la calidad del agua seguirá siendo excelente: la ETAP de O Casal, en la que el Concello ha invertido 23 millones de euros. Del resto de soluciones que se pusieron en 2017 sobre la mesa para evitar episodios de sequía extrema como el que acecha —trasvases de emergencia, recrecido de Eiras, la construcción de una nueva presa, etc.— no se ha avanzado en ninguna. El Ayuntamiento recuerda que las competencias son exclusivas de la Xunta; esta dice que el Gobierno central tiene que aportar, y desde Madrid se estarán cuestionando cómo es que en Galicia hay falta de agua.

Me pregunto qué diría de esta situación absurda Fernando Alonso. Probablemente se limitaría a soltar una de las suyas: “Aquí el único caudal que abunda es el de la incompetencia”. Y tendría razón. Porque mientras los embalses se vacían y las excusas se llenan, seguimos cruzando los dedos para que llueva. A falta de soluciones, nos queda el humor. Y el nabo, seco. Ojalá hoy también pudiéramos tirar de su lucidez. Porque falta agua, sí. Pero más falta hace gente como él.