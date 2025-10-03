Familiares y amigos de Pablo Búa en la celebración de su 50 cumpleaños / FdV

Los 50 de Búa. ¡A ver Pablo Búa, sobrino del Ramón Búa que fue secretario de la Confe empresarial y del Manuel Burgos policial! No te quejarás de qué bien te lo montó tu mujer, Irene Graña, para que celebraras tus 50 añitos en la sala de fiestas Salsa Costas y qué bien respondió tu familia y amigos. Nos contó Carolina Posada que fue un fiestón con la música de Mohamed y la atenta mirada de José Costas, músico, «o dono do local e amigo noso». Compas del trabajo en Ganain, del colegio Nebrija, colegas de Recursos Humanos, empresarios, abogados laboralistas que suelen ir contra ellos... ¡Felicidades!

¡Benvido Demetrio Bilbatúa!

¡Demetrio Bilbatúa otra vez en Vigo, aunque sea de paso! Pena no coincidir con él para dar un sentido abrazo a este vigués que hubo de dejar la ciudad de niño tras ser fusilados padre y tíos en la guerra civil. En México, de la nada, supo reconstruir su vida hasta convertirse en vital director de fotografía y director de documentales hispanomexicanos, con gran empresa, museo con su nombre y una historia tan rica (Buñuel incluido por medio) que me costó mucho reducir a dos o tres páginas su vida cuando le hice sus memorias para FARO hace años. Carolina Sertal refrescará uno de estos días la presencia en Vigo de este hombre cuyo esplendor profesional no ha hecho mella en su campechanía, sencillez y bonhomía, y que vino a Madrid por un homenaje a su trayectoria y a inaugurar las oficinas en España de ese New Art que preside. ¡Bienvenido!

Demetrio Bilbatúa, posando con un premio / Wikipedia

Lila, el cumple filial y El Eligio

¡Oh, dioses, qué femenino sexteto el que entre risas se vio ayer comiendo en El Eligio! Mis charcuteras gozosas, Lila y Charo con el cuarteto filial de la primera, Hilda, Luisa, Rosario y Ruth, celebrando el cumpleaños de la mayor y la pequeña, con las dos gemelas por medio aclamándolas. Seguro que Lila, que no pierde el humor, las puso a bailar sevillanas. A mí siempre me gustaron esas plazas de abastos y señoras estupendas que te atienden y dicen «filliño, leva isto», como ésta del Progreso en la que tantas veces saludé a Lila y que ahora lleva Rosario. Le dije a Lila por qué no cogía novio ahora que, con más de 70, está en flor, y me miró como si fuera una amenaza. ¡Qué marcha, Lila!

¡Cuidado escultor Armando, que te roban tu obra sacra!

Tanta fe debe haber en Irlanda que intentaron robar la escultura de Santiago que esculpió el escultor Armando Martínez y se entronizó en la iglesia de St. James, en Dublín. Me suena que se le rompió en la fuga a los ladrones. Armando, que es el escultor gallego con más obra institucional en Portugal del mundo mundial, es de Covelo, aunque una propuesta para hacerle Hijo Predilecto o algo así se estrelló por una razón: no vivir ahí. ¡Vaya!

El artista Armando Martínez ante su escultura de granito dedicada a Rosalía de Castro en Vigo / Marta G. Brea