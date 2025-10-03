Del «Galatea» al «Príncipe de Asturias»

En España, antes de que el Juan Sebastián de Elcano fuese el buque escuela de la Armada, el barco que servía para estas labores con los guardiamarinas fue el Galatea, desde 1922. El barco antes de ser de la armada había sido botado en Glasgow en 1896. Cuando en 1982 la Armada lo «da de baja», no sabían qué hacer con el barco. En 1985 lo trasladan a Sevilla para ser «Centro de Comunicaciones» de la Expo, pero el alto coste de aquello solo sirvió para que el Galatea fuese expoliado, despojado de todos sus interiores, dormitorio de vagabundos y al final quedase hecho un trozo de barco a las orillas del Guadalquivir. Glasgow, la ciudad que lo vio nacer, adquirió esos restos, los restauró, y hoy luce en una dársena para disfrute de los turistas.

El portaaeronaves Príncipe de Asturias, de construcción española, se botó en 1982 y se dio de baja en 2013 por el alto coste de mantenimiento de dicho buque. Su destino final fue un chatarrero turco que lo compró por poco más de dos millones de euros.

A lo que voy. En Londres podemos ver en tierra el Cutty Shark, en Porstmouth el mítico HMS Victory, en Bristol el SS Great Britain, en Nantes el destructor Maillé-Brezé como museo flotante, o en Brest el buque escuela Borda también como museo flotante. Apenas unos ejemplos solo en puertos atlánticos de Europa.

¿Y qué podemos ver en España? Una réplica de la Pinta que da pena en Baiona, otras tres de las carabelas en Andalucía, una réplica del submarino de Isaac Peral en Cartagena y para de contar. Ah, y un barco como el Bernardo Alfageme en Vigo, con mucha historia detrás, pero que no se puede visitar porque está en mitad de una rotonda.

Siendo yo presidente del Clúster Náutico Ría de Vigo propuse sacar a flote uno de los galeones hundidos en Rande para su restauración y exposición en explanada portuaria. Contestación: mucho lio burocrático. Muchas administraciones implicadas. Imposible.

Sin embargo en Glasgow varias administraciones se unieron y restauraron el Galatea, hoy Glenlee, su nombre original. Pero aquí, o pereza, o lo que sea, o pocas ganas, el caso es que nuestra historia naval, la mayor flota del mundo, apenas tiene un museo en Madrid que tampoco es que sea la gran maravilla del mundo. Muchas maquetas, muchos cuadros de almirantes, muchas medallas y para de contar.

En 2020 se retiraron los submarinos S-70 clase Galerna españoles para dar entrada a los S-80 clase Isaac Peral. Pues bien, los S-70 retirados están a la espera de ser desguazados. En Milán hace pocos días vi el S-506 italiano, pero es que además a unos metros estaba el mítico Luna Rossa Prada de la Copa del América de Vela expuestos ambos en un museo.

Termino. Tenemos una historia naval, quizás la más importante del mundo, y no sabemos ni cuidarla ni enseñarla. Como hombre de la mar me duele. Como amante de la historia me da vergüenza.

Ojalá que haya alguna autoridad en la materia que decida que es el momento de recuperar uno de los S-70 como museo y a partir de ahora hacer museos flotantes por toda la península cuando se vayan dando de baja los barcos. Solo espero que el Juan Sebastián de Elcano no sufra la suerte del Galatea ni los S-70 la del Príncipe de Asturias.