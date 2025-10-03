Nuestros fieles lectores, que son la mayoría, estarán desconcertados. Yo también. Vivimos en un mundo que alimenta por igual el optimismo, en ocasiones la euforia, y el desaliento, que llevado al extremo llega a producir cierta desesperación (no, no voy a hablar del Celta). Las noticias buenas y las malas conviven en las páginas de nuestro periódico con admirable civilidad. Son como vecinos de un mismo edificio que, siendo absolutamente incompatibles, no se incordian. Hay tensión soterrada pero no guerra abierta. La cortesía se impone a la aversión.

Esa sensación, ya digo general en el conjunto del diario, se me hace más evidente en las noticias relacionadas con la temática de Mar. Estos días hemos tenido sobrados ejemplos. Veamos:

La industria pesquera gallega está viviendo un notable periodo de expansión. Y lo está acometiendo sin recurrir a fondos de inversión extranjeros, que con frecuencia acuden para echar una mano a empresas que necesitan imperiosamente salir a flote pero que, también con la misma frecuencia, con la otra mano se aferran al cuello hasta que la asfixian. Aprendida la lección, las compañías, las que pueden claro, han decidido tirar de recursos propios y, lo que es todavía más positivo, mantener en sus manos el timón de la nave. Porque el relevo generacional está garantizado en muchas de ellas. O sea, que hay cantera. Sin embargo, cautela, no nos vengamos arriba. Por cada Profand puede sobrevenir un Atunlo.

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

¡Qué decir de los astilleros! El sector, tan castigado y sometido a convulsiones, internas y externas, está viviendo una época dorada. Las atarazanas de la ría están a tope de contratos, hasta el punto de que su problema más acuciante hoy es encontrar mano de obra especializada que les permita cumplir con sus compromisos. Lo que durante años parecía condenado a ser un erial, un cementerio de grúas y chatarra, es hoy un hermoso jardín industrial. Pasear por el frente del litoral produce orgullo y placer visual. El anuncio de nuevos contratos de barcos complejos y con un extraordinario valor añadido y las imágenes de las botaduras nos elevan el ánimo.

El sector, en su sentido más amplio, parece gozar de una salud de hierro y su extraordinaria profesionalidad, competencia y diversificación son palancas que lo impulsan. Un último ejemplo: el contrato europeo que acaba de ganar la viguesa ACSM para investigar y localizar pecios. Veinte millones que entran en su caja. Enhorabuena.

Pero, en esta vida siempre hay peros que nos chafan las alegrías, no todo pinta bien. Por ejemplo, los científicos que asesoran a la Unión Europea en materia de pesca animan a los burócratas bruselenses a imponer un tijeretazo del 77% al cupo de la caballa. Es el recorte más bestial desde que hay registros. Cientos de barcos gallegos se juegan su futuro.

O, por seguir con nuestros amigos de la UE, el comisario de Pesca mantiene que reducir un 60% el presupuesto comunitario no afectará al sector, tan necesitado de ayudas para implementar procesos de transformación de su negocio y sus flotas. Es más, este caballero -que en una burla del destino se llamas Costas- defiende lo contrario: que con menos euros se puede ser mucho más eficiente. La UE ya podría aplicarse esta misma medicina en otros ámbitos de su gestión en donde el descontrol y el derroche del dinero es moneda corriente. Resumen: Europa no dará un euro para modernizar barcos, hacerlos más eficientes y sostenibles. Y si no se modernizan, la alternativa es diáfana: desguace.

Está claro que el Mar, y todo el negocio que se mueve a su alrededor, para la política bruselense es una nota a pie de página, un incordio, un coñazo. Los lobbies antipesqueros, que campan a sus anchas por los pasillos de la Eurocámara y de los despachos de los altos funcionarios, estarán contentos. La posición de España en ese ecosistema plagado de intereses y trampas es cada vez más endeble. La soledad del ministro Planas a veces me indigna y otras me conmueve (a nadie le gustar estar en un sitio en donde los demás lo ningunean o desprecian). Es evidente que el Gobierno no ha sabido tejer alianzas ni puntos de encuentro. Porque el Mar tampoco es algo que le quite el sueño (ahí está su pertinaz negativa a reducir el IVA en el pescado).

Así las cosas, nos hemos acostumbrado a que la experiencia que produce leer las noticias vinculadas al mar se asemeje a la de montarse en una montaña rusa. En una página estamos bien arriba con una impresionante y despejada vista del horizonte y en la siguiente nos precipitamos vertiginosamente hacia el precipicio más oscuro. O sea, MAR es una sección no apta para quienes padezcan de vértigo o del corazón. Pero el viaje siempre merece la pena.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es