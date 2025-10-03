Mucha policía… y diversión

El Día de Policía Nacional en Vigo, en imágenes / Marta G. Brea

Si está usted pensando en delinquir, igual debería replanteárselo. O, al menos, posponerlo unos días. Porque jamás se había visto en Vigo semejante despliegue de medios humanos —o sea, de agentes— y materiales —desde barcos hasta helicópteros, drones y todo tipo de artefactos sobre ruedas— de la Policía Nacional como en esta última semana, con motivo del Día de la Policía. Hasta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sumó ayer al gran desfile que colapsó —al igual que el ensayo del día anterior— el tráfico en el corazón de la ciudad. Así que, ¿para qué arriesgarse?.

Prácticas de tiro para todos los públicos —no me quito de la cabeza el vídeo que hemos publicado del alcalde apretando el gatillo; ya me imagino en quiénes estaría pensando mientras vaciaba el cargador—, exhibiciones ecuestres sacadas de alguna escena de Gladiator, la participación de los mejores agentes de cuatro patas del Cuerpo —la Patrulla Canina de verdad, uno de ellos robotizado, que para algo estamos en la era de la IA—, conferencias interesantísimas, entrega de condecoraciones y medallas… Vamos, que la Policía Nacional ha tirado la casa por la ventana en un ejercicio para dar a conocer su trabajo al gran público. Y lo ha hecho en Vigo, no en Madrid. Bravo.

El alcalde Abel Caballero muestra su pericia en las prácticas de tiro en los actos del aniversario de la Policía Nacional en Vigo / Marta G. Brea

Éxito de público

En esta semana de show policial no hubo motivos para entonar el clásico «mucha policía, poca diversión», porque lo cierto es que todos los actos y exhibiciones —sobre todo la de Castrelos del pasado sábado— han sido un éxito de público, incluido el desfile de ayer, pese a celebrarse un día laboral por la mañana. Los vigueses se han volcado con esta especie de parque (mono)temático. Incluso a mí, que soy de pueblo y más cercano a la Guardia Civil —no se me vayan a enfadar—, me ha sorprendido. Si hasta dan ganas de sacarse la oposición y todo (aunque no creo que superase ninguna de las pruebas, ni la de ortografía, y mucho menos el test psicotécnico).

Pero volviendo al tema de delinquir, tal vez me equivoque. En los concellos pequeños todo el mundo sabe que el día en el que uno se puede saltar la ley —y no estoy animando a nadie a hacerlo, ¿vale?— es el 12 de octubre porque, claro, la Guardia Civil está de fiesta (ese día todo el mundo quiere ir al cuartel… a comer). Así que igual ha sido al revés, y en efecto, en esta última semana de celebración del Día de la Policía, los cacos han aprovechado para hacer de las suyas en la ciudad. Sinceramente, espero que no. Como también espero que este increíble despliegue de medios sirva para algo más que para quedar bien delante de la galería. Ojalá.

Porque una vez se desmonten las carpas, se guarden los caballos y roboperro vuelva a su transportín de viaje, lo realmente fantástico sería que la Policía tuviese en Vigo a su disposición todos esos recursos que nos han mostrado para hacer su trabajo: resolver casos, atrapar a los malos, proteger a los indefensos (suena a peli de sobremesa, pero es así)… Porque una cosa es montar un circo de una semana —con drones, barcos, helicóptero, caballos y ministro incluidos— y otra muy distinta es mantener el tipo el resto del año, sin focos ni medallas. Eso sí que tiene mérito.