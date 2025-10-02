Prioridad en Gaza: frenar el genocidio

Actualmente, 157 de los 193 países de la ONU apoyan el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero, mientras el pueblo palestino sufre una masacre brutal y sus servicios sanitarios son destruidos, se bloquea la ayuda humanitaria, se provoca deliberadamente la hambruna, se aniquila la información independiente y millares de niños y niñas pierden la vida, ni los organismos multilaterales ni la comunidad internacional consiguen parar la estrategia de masacre indiscriminada contra Gaza diseñada por el gobierno israelí. Trump ha respaldado a Netanyahu y, a 500 kilómetros de los límites de Europa, la humanidad asiste a una devastación brutal e inadmisible contra el pueblo palestino.

Hace dos semanas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló en su informe que «existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza» y denunció los «actos genocidas» por parte de Israel, que incluyen la matanza de civiles, las lesiones físicas y mentales graves, la destrucción de las condiciones básicas de vida y alimento para la supervivencia y el impedimento de la natalidad. De este modo, el informe de la ONU concluye que Israel está violando la Convención sobre el Genocidio. Así que, mientras demandamos y esperamos que el Tribunal Internacional de Justicia actúe con efectividad y que la Corte Penal Internacional juzgue responsabilidades, no queda ya ningún espacio decente para restar gravedad ni para justificar mínimamente esta masacre, limpieza étnica y genocidio. Encaminados en la tragedia de la mayor matanza de civiles de este siglo, con más de 60.000 palestinos fallecidos por bombas y hambruna, con al menos 20.000 niños y niñas asesinados por la ofensiva del ejército israelí, las palabras del jefe del Estado español podrían servir como consenso básico para la sociedad civil y las fuerzas políticas en nuestro país: «Exigimos que detengan esa masacre» ante «actos aberrantes que repugnan a la conciencia humana». Si la ultraderecha y sus satélites quieren quedarse al margen, retratarán así su hipocresía dogmática, su crisis moral y su falta de humanismo.

Claro que Hamás es un grupo terrorista. Y que en la madrugada del sábado 7 de octubre de 2023 lanzaron más de 2.000 cohetes desde Gaza contra Israel para acabar introduciendo cientos de milicianos en territorio israelí con el objetivo de provocar terror y atrocidades.

En ese ataque mataron a 1.195 personas, 815 de ellas civiles, y secuestraron a 251. Pero esa atrocidad no justifica una respuesta militar deliberada y desproporcionada que busca el exterminio de la población civil de Gaza, sin respetar los derechos humanos ni las normas internacionales. El terrorismo de Hamás no justifica los crímenes indiscriminados contra civiles palestinos, ni por guerra ni por la cruel hambruna provocada. Por supuesto que todos los rehenes deben ser liberados inmediatamente y que Hamás merece todas las condenas, pero a la vez Israel debe cesar el fuego y permitir el acceso de los equipos humanitarios.

No hay ningún argumento digno que pueda justificar la masacre por parte del ejército israelí contra la ciudadanía palestina. Sabemos que los judíos fueron exterminados por los nazis y sufrieron el Holocausto, pero eso no otorga carta blanca a Israel para aniquilar los derechos humanos de otro pueblo. Sabemos que Hamás es un grupo terrorista y que no suelta a los rehenes, pero eso no justifica un aplastamiento sin medida ni proporción. Sabemos que en el pasado Palestina desechó opciones que le podrían haber conducido a un estado, pero las estrategias, prioridades o fallos de negociaciones anteriores no restan fuerza ni legitimidad a la compleja pero necesaria solución de los dos estados. Sabemos que Israel tiene un sistema democrático en el poco democrático contexto de Oriente próximo, pero los valores democráticos no son los que está aplicando un gobierno que promueve un genocidio saltándose el derecho internacional.

Esta semana Trump y Netanyahu han presentado su plan para frenar los ataques y liberar los rehenes. El plan es de parte y desborda sombras en la forma y en el fondo. Pero su favorable acogida internacional evidencia una cosa: la prioridad es parar el genocidio.