Miscelánea de octubre

El día 4 del año 1486 los Reyes Católicos, con motivo de su visita a Compostela, publican una Real Carta, en la que ordenan la enmienda y reparación de todos los daños que contra el Monasterio de Osera y sus y posesiones hacían los señoríos y los nobles de la zona, ordenando su devolución y el cese de todos los abusos.

El día 4 del año 1901 se celebra en nuestro puerto, en presencia del Ministro de Marina, Duque de Veragua, a quien acompañan técnicos y expertos, unas pruebas definitivas sobre las características del arte del «xeito».

El día 11 del año 1914 aparece el periódico «La Defensa», dirigido por don Hipólito Hermida Oubiña, en el momento que desaparecía «El Eco de Marín».

El día 17 del año 1901 se publica la R.O. por la que se prohíbe el arte de la «traíña» en toda la ría.

El día 21 del año 1957 cesa como alcalde don Francisco Pérez Crespo que había ejercido su cargo desde el 3 de diciembre de 1942 sustituyéndole don Félix Massó Taboada, que sería cesado en septiembre de 1961.

El día 27 del año 1932 se recibe en el ayuntamiento el proyecto de “Estatuto Gallego”, para hacer las sugerencias oportunas.

De la prensa local «La Voz del Morrazo» de octubre de 1897 destacamos: del día 2: «El miércoles pasado se celebró en nuestra villa la Fiesta en honor del Arcángel San Miguel. Estuvo muy concurrido sobre todo el Paseo por la Plaza. No faltó la tradicional ‘Danza de Espadas’ y por la noche el baile en la ‘Sala Arrufana’ que resultó muy concurrida».

Del día 5: «Salieron para Santiago los estudiantes, Hipólito Hermida Oubiña, Julio Lloret Massó, Celso Fernández Brucet y Félix Massó Veiga», «Se ha recibido el título de Licenciado en Medicina y Cirugía de don Secundino Lorenzo Calvelo».

Del día 16: «La cañonera ‘Diamante’ fue destinada a Vigo y permanece fondeada en las islas Cíes. Todos sabemos los servicios prestados a Marín, por lo que debe permanecer en Marín».

Del día 26: «Muere a la edad de 20 años el estimado amigo don Miguel Paratcha Novas” y del día 30: «Fondeó en nuestro puerto el vapor ‘Garrisen’ que trae cemento para las obras del ferrocarril de Pontevedra a Carril».

Y del semanario «Marín» de 1913, destacamos del día 5: «Con inusitado esplendor se celebró la fiesta de San Miguel, aunque no apareció la ‘Danza de Espadas’, lo que causó una gran decepción del público», y «Procedente de Cardiff llegó el vapor ‘Lucero’ con 900 toneladas de carbón para el Sr. Alcántara».

Del día 19, «Zarpó para Ferrol el cañonero ‘Dato’ sustituyéndole en la vigilancia de la ría, el cañonero ‘María de Molina’» y «Se recibió el título de licenciado en Medicina y Cirugía de don Secundino Lorenzo Touza».

Y de hace un siglo del día 11 «Visita nuestro puerto el acorazado ‘España’», «Ha sido pedida la mano de la bella y distinguida señorita Arminda Arrufana, por el acaudalado almacenista de Pontevedra don Manuel Corbal Hernández» y «Continúan los éxitos de la bella cupletista Aurelia Toral (La Toralito) que debutó el jueves en la Sala Veiga».