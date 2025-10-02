Los futboleros de Ambulatorios

Comida anual del equipo de fútbol Ambulatorios en el Eladio de Panxón / FdV

Estos que veis se han ganado esa relajada pose para contrarrestar la aguerrida actividad que mantuvieron en su vida profesional en los distintos centros médicos de Vigo, fuera en la Residencia, calle Cuba, La Doblada... en que trabajaron. Ahora, ¡canitas al aire!, les sorprendimos celebrando la comida anual del equipo de fútbol Ambulatorios en el Eladio de Panxón bajo la batuta de Saturnino y Pino. Se ve por ahí a Chiño, Chiqui, Cándido, Emilio, Jorge... que son los que me han soplado.

Cinco conciertos en la III Edición del Musicav, con cine, clásica y jazz, ¿queréis más?

Mayo es el mes de las flores y en mi colegio nos hacían rezar rosarios a tutiplén, y octubre es el mes del Musicav de Vitruvia, y deberíais poneros las pilas si queréis disfrutarlo bien. Javier Ferreiro y Rosanna Ojea ya han echado el anzuelo y os ofrecen un festival dedicado a la música clásica, el jazz y el cine concebido para acercar estos géneros minoritarios a un público no necesariamente especializado. ¿Escenarios? El auditorio Afundación y el Vitruvia Club, que está que se sale desde su inauguración. Buscad en Ataquilla.com un abono con descuento y podréis oír y ver a la Vitruvia Art Ensemble, al gran José Valente... Cinco conciertos y esta vez el apoyo de la Diputación y El Corte Inglés. Luego no quejaros.

charo quicler, una de las participantes del evento / Vitruvia Café

Los de «Ensayo clínico... teatral» hoy de pura farsa

A ver la gente del teatro.Ya está José Antonio Arbe tocando ciprés, cítaras, arpas, tambores, sistros y címbalos (como la casa de Israel en el traslado del Arca) para predicar un estreno hoy de su grupo, Ensayo clínico... teatral.Formado por pacientes de cáncer y familiares, pondrá en escena la obra Farsas Contemporáneas de Antonio Martínez Ballesteros, a beneficio de ADICAM, parte de los actos del Día Mundial del Cáncer de Mama. En el auditorio municipal (20 h.)

Parte del elenco de actores de la obra "Farsas contemporáneas" / Marta G. Brea

¿Y poesía qué? Pues también tenemos

La poesía se mueve. El martes estuvieron los del grupo Desafiando sombras en la sala Apóstrophe. Hoy (19.30) la sala de los Évame Oroza (Subida Á Costa 5) vuelve a acoger el recital del Taller Internacional de Traducción Poética Con una barquera y un remero en el que poetas participantes, procedentes de diferentes lenguas, muestran al público su poesía, mezclando sus lenguas originales y traducciones al gallego, realizadas durante las jornadas de trabajo y convivencia en la Isla de San Simón.