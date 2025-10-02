De esas anécdotas que contaré cuando viejo, está la de aquel sábado en Mykolaiv (sur de Ucrania, a un salto del mar Negro) cerrando un garito antes del toque de queda. Era un finde de verano al que la juventud se resistía a dejar marchar por las buenas. Empuñando el último trago —«last one!» había advertido el camarero desde la barra—, eché un ojo a la caza de algún pitillo perdido. Ninguno, la chiquillada del local era vapeadora, hasta que localicé al vigilante del sitio. Un tipo grandote, con ganas de acabar la jornada, que me ofreció su cajetilla. Charlamos un rato sobre los quinceañeros sumergidos en sus halos gaseoso con sabor a piña y sandía. La conclusión fue que el tabaco se había disfrazado, a base de edulcorantes y aromas tropicales, y desaparecían los fumadores de verdad (hasta yo intentaba dejarlo). Asintió riendo y soltó: «Es que pocos somos Old School».

La noche después siguió por derroteros inesperados pero aquella frase, fumadores de la vieja escuela, me asalta cada vez que huelo uno de esos vahos azucarados. De hecho, la industria tabacalera dice que lo del vapeo es una alternativa menos peligrosa para los yonkis del alquitrán; una tercera vía para desengancharse, en aquellos que probaron la hipnosis, los parches, las pastillas, el psicólogo, los chicles de nicotina… y nada les funcionó. Quizás estos de la Philip Morris y la British American Tobacco nos estén contando una mentirijilla. Porque, siendo sinceros, quién con algo de sentidiño se cree eso de que el cigarrillo electrónico es el camino para dejarlo. No, nadie se lo traga. Acaso imaginamos a un curtido fumador escogiendo sabores afrutados como si dudase entre Camel y Winston de batea. Si solo con pensarlo duele. Quién concibe a un sindicalista sin el Ducados en la mano o, en el paralelo 49, a los marineros del Gran Sol entre nubes que huelen a fresa.

Lo increíble de este debate contra los malos humos es que el tabaco supone, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la principal causa de muerte y enfermedad... ¡que se puede prevenir! Sin embargo, el ‘lobby do fume’ se las apaña para enganchar a los adolescentes con nuevos formatos que en nada se parecen al tabaco convencional —poe ejemplo, las bolsas de nicotina, sabor gominola— y sin que nadie advierta de los riesgos. Bueno, casi nadie. En julio, la Xunta movió ficha prohibiendo la venta de vapers a menores. Según Saúde Pública, ese que publicitancomo «soft tobacco», vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás, no sirven para dejar de fumar sino para incrementar el número de adictos juveniles. Es curioso que nada más que nuestra Xunta haya visto la luz, ¿y el resto de administraciones?