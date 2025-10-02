Estudié la licenciatura de periodismo en Santiago, con mucho esfuerzo de mis padres –seguro que esto te suena--, entre los años 2003 y 2007. Trabajaba de lo que me salía para tener unos ahorrillos y me fui de Erasmus, pero no me salió bien: me tuve que volver a los pocos días porque, por cuestiones familiares, no me era posible permanecer en Roma. Me hubiese gustado quedarme, claro que sí, pero no viví aquel retorno con pena o resignación, ni mi año fue peor ni me cavé un vacío existencial. Echando mano de un palabro que dice la gente (más) joven ahora, no tengo fomo ('fear of missing out', miedo a perderse algo).

Lo que sí noté fue un juicio bastante acusado de compañeros que volvían de sus Erasmus, y también de algunos que, después, se fueron a trabajar fuera de Galicia: 'es que, si no sales fuera, no sabes lo que hay. ¿Por qué te quedas?' Fuera, fuera, fuera… como mantra. Como si el hecho de no tener en mi currículum una exploración vivencial o profesional 'offshore' de este tipo – por imposibilidad económica, familiar o por elección personal-- me hiciera huérfana de todas mis potenciales capacidades.

Como si lo 'de aquí' fuera necesariamente peor. O menos bueno. Qué locura. Y no lo digo por mí, si no por todas las cosas de aquí que son absolutamente espectaculares y todavía nos cuesta valorar. Tuve ocasión de charlar sobre esto hace unos días con Gabriel Baltar, socio fundador de Baltar Abogados.

¿Cuántas veces no habremos oído que tenían que venir los fondos de inversión para modernizar las pymes gallegas? ¿Cuántos MBA hay por los despachos que no tienen ni idea de las particularidades de la industria pesquera, la logística portuaria o de la construcción naval? Muchísimos sí las conocen, sin duda, pero otros muchos no. ¿Pero son de fuera? Entonces bien... El marketing y los neologismos son muy socorridos para según qué conversaciones, pero una empresa hay que saber llevarla.

Fíjate en la gente 'de aquí' que está cogiendo el relevo en industrias alimentarias, navales, logísticas o armadoras. Enrique García Chillón, Alberto Barreiro, las hermanas Martínez (Baipesca), Jacobo Fontán, Borja Tenorio, Xoán y Xosé Martínez, Pilar Otero, María y Margarita Gandón, Eduardo Vieira (hijo), los hermanos Freire (Freire Shipyard), Enrique Freire (Cabomar)…

Sin condescendencias, sin vanidades, pero larga vida a los de aquí, porque son los que continúan anclando la actividad al territorio.

Quién sabe lo que haré yo mañana. Entre tanto, trabajaré para seguir contándolo. Desde aquí.

Muy feliz semana.