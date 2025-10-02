Teatro político

Las obras en la calle Lepanto continuarán hasta 2026 / Ricardo Grobas

Si no faltasen casi dos años, diría que pasado mañana hay elecciones municipales... No porque las añore —nada más lejos, con el cholliño que dan—, sino porque la maquinaria electoral está ya a pleno rendimiento y los jefes y jefas de prensa de nuestros políticos, más tensos que las cuerdas de un piano recién afinado. ¡Si ya me parece estar oliendo la celulosa de las papeletas!

El modo campaña se ha activado antes de tiempo, y buena prueba son estos cambios repentinos de alcaldías por toda Galicia, mediante pactos que hace meses habrían sonado a ciencia ficción, en búsqueda, claro, de futuros vuelcos en las diputaciones. Hay incluso tránsfugas en el menú. Y los comunicados de prensa —ahora la moda es enviar audios— que se contestan en bucle hasta el agotamiento, como si alguien más que ellos estuviera pendiente de quién tiene la última palabra o el control del relato. Como si al votante le interesara lo más mínimo.

Es tiempo de llamadas —pocas, amables— y mensajes con exigencias de espacio, de visibilidad, de foco. Las agendas se llenan de actos hasta lo absurdo: dudo que, al final del día, el político de turno sepa si ha estado en Baiona, en Lalín o en Marte. Pero da igual, porque lo importante es tener la foto. Un vídeo. Dos frases en un corte. Que alguien diga «Ah, mira, ¿este quién es?». Porque en política, como en Instagram, lo que no se ve, no existe.

Y luego están las obras. Proyectos que llevaban meses parados, o avanzaban a paso de procesión, se aceleran de golpe. Solo hay que ver la de grúas que se están levantando por todos los pueblos y ciudades. Tanta velocidad no es sólo por amor al servicio público, sino por miedo a no llegar a cortar la cinta a tiempo. No vaya a ser que se adelante otro, y se lleve el mérito. Que hay alcaldes —a uno lo conozco yo— que aún sueñan con la foto de su rival capitalizando su paseo marítimo o su centro de día. La peor pesadilla de todo primer edil.

En Vigo, con la luz cegadora y omnipresente del alcalde, uno no sabe si alguna vez ha dejado de haber campaña. Tal vez esa sea la clave de su éxito: vivir en campaña perpetua, como si el mandato entero fuera una cuenta atrás. Las treguas postelectorales duran lo que un suspiro. Y sus rivales —de derechas, nacionalistas, de todo el espectro—, tan críticos ellos, parece que han decidido copiar la fórmula. Lo que no tengo tan claro es si han entendido bien la receta. Porque con semejantes resultados (19 concejales de 27), está claro que los vigueses no votan al personaje político, sino al gestor.

Soluciones

El ruido, la sobreactuación, la teatralidad, rara vez calan en el electorado. Menos aún en unos comicios en clave local, donde el vecino no elige bandera, sino soluciones. No quiere trincheras, ni bandos, quiere que su barrio tenga los mejores servicios. Que haya limpieza, transporte, parques, cultura, vivienda, seguridad. Quiere poder parar al alcalde o alcaldesa por la calle y que le dedique unos minutos de su tiempo. Sentirse escuchado, atendido. Y si de paso le sonríe, mejor.

Por suerte, en las municipales, aún se vota más con la cabeza que con el corazón. Y eso, en tiempos de tanto teatro político, sigue siendo nuestra mejor garantía.