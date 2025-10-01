«Lo que vemos es lo que ocurre»

Shlomo Ben Ami tiene 82 años. Su modo de ser se acompasa con los de un muchacho asustado por el tiempo presente. Sonríe, mira, busca alrededor la presencia de amigos suyos que fueron en un tiempo sus guías en Madrid. Fue aquí el primer embajador israelí en la tierra cuya lengua él habla con una música que no es ajena al deje madrileño. Es un hombre afectuoso y culto. Y ahora está triste. Su país, Israel, vive una tragedia que alimenta su propio primer ministro, Netanyahu, y afecta de manera gravísima a miles de palestinos, niños, mujeres, todos, que purgan la decisión israelí de vengar hasta el infinito la matanza organizada por los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Fui a ver hablar a Ben Ami, este hombre apacible, en la Fundación Ortega-Marañón al mediodía del jueves, unas horas antes de que el rey de España se dirigiera a las Naciones Unidas para hablar, sobre todo, del desastre (un genocidio) que está cometiendo su país y que sufren miles de personas en Palestina. Presentó a Shlomo Ben Ami Fernando Vallespín, profesor de la Complutense, escritor, capaz de contar lo que pasa en España, este terruño ahora inclemente, y de analizar lo que ocurre en el mundo entero. Con esa capacidad de juntar mundos, y personalidades, explicó quién es Shlomo, que lo miraba hablar como si él no fuera el protagonista de su biografía.

Shlomo fue ministro dos veces. Es un hombre progresista, que siempre ha estado ligado al partido laborista de su país, «y tiene la ventaja —dijo Vallespín— de haber participado de las conversaciones de paz que tuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos», cuando parecían posibles las treguas que nunca terminaron siéndolo.

La situación es triste y explosiva, y estaba muy reciente la importante alocución del rey español en Nueva York, de modo que yo pensé que íbamos a ser allí un enorme gentío. La atracción de escuchar a hombre tan sereno que diera noticia de su propio modo de ver el terrible momento presente me hizo creer en un lleno mayor, de colegas también. Y me parece que había tres periodistas, incluido este que escribe ahora la crónica.

Ben Ami es historiador, especializado también en este país, y siempre, dijo Vallespín, ha estado trabajando por la paz; de hecho, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz. El mundo ahora es, sin duda, un lugar inclemente en el que no se salvan ni los niños. Israel, los que mandan en Israel, no salvan ni a los niños. En ese marco en el que ahora está la vida escuchar a Shlomo Ben Ami era un modo de entender, desde un punto de vista moderado y sobrio, lo que pasa y lo que vemos que pasa. Él empezó diciendo, precisamente, esta frase que se quedó grabada en el alma de periodista, pero también en la obligación, como periodista, de buscar en lo que sucede todo lo que verdaderamente ocurre: «Lo que vemos es lo que ha ocurrido».

A él le había gustado el discurso del rey; se lo sabía de memoria, por decirlo así, como si estuviera escrito para su país y, naturalmente, para él… «Fue un discurso equilibrado dentro del desequilibrio que representa la hecatombe de la cual estamos siendo testigos en Gaza… El rey dijo lo más correcto posible que uno puede decir de una situación enormemente conflictiva y que divide profundamente a las sociedades de todo el mundo. Hizo referencia muy entrañable a lo que significa la relación histórica de España con el judaísmo español y al mismo tiempo expresó su reacción humana a la barbarie que estamos viendo».

La situación es, ahora, desesperada. El mundo ve con desesperación el ansia de «victoria total» que busca el primer ministro israelí… «Y no existe una victoria total». De modo que lo que pasa, lo que está pasando, el dolor que vemos (que es el que hay, como dice Shlomo Ben Ami) «es peor que Berlín 1945». Fue un largo discurso, festoneado por las preguntas de Vallespín, por la inteligencia tranquila de Ben Ami y por el silencio que precedió a un aplauso que era un abrazo a un hombre que no vino a contar el dolor ajeno, de Palestina o de Israel, sino el dolor propio de una humanidad en la que los niños, las mujeres, los viejos, los jóvenes, los que están cayendo bajo las balas, viven el peor tiempo, precisamente, desde 1945. Escuchar a Shlomo Ben Ami me hizo mejor persona.