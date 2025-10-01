¡Sarkozy a la cárcel!

Tres semanas después de que el ex primer ministro Bayrou fuera derribado por la Asamblea Nacional, Francia sigue con un Gobierno en funciones, pues el nuevo primer ministro nombrado por Macron, Sébastien Lecornu, está buscando más apoyos parlamentarios. Si no los logra, tampoco sacará los presupuestos y deberá dimitir. No lo tiene fácil y si fracasa Macron deberá nombrar un nuevo primer ministro, el tercero en menos de dos años, o convocar elecciones legislativas. Y cada día más gente exige que Macron se vaya y convoque no ya legislativas, sino que anticipe las presidenciales. Sería un terremoto, pues el presidente de la República es como un Felipe VI, elegido y con mando, y no ha dimitido desde que lo hiciese Charles de Gaulle, el fundador de la V República, en 1969.

Francia sufre una fuerte pérdida de autoestima pues la economía tampoco va bien, con un déficit público superior al 5% que pulveriza las normas europeas. Y el jueves pasado encajó otro duro golpe cuando Nicolas Sarkozy (orgulloso presidente de la derecha, 2007-2012) fue condenado a cinco años de prisión por «asociación de malhechores» al solo «intentar» (no se ha probado el hecho) que Gadafi, el siniestro dictador libio, financiara su campaña electoral. Sarkozy ya estaba condenado en otro asunto, pero no había tenido que entrar en prisión sino llevar un brazalete electrónico. Ahora, dentro de pocos días, entrará en la cárcel, pese a que la sentencia no es firme y será recurrida. Pero el tribunal de París ha decidido —en base a una cláusula reciente— ejecutar la sentencia antes de que sea firme. La derecha acusa a los jueces de extralimitarse y ataca con furia «el gobierno de los jueces». Dice que ya antes el expresidente Chirac fue condenado (sin entrar en la cárcel) y que Fillon, el candidato de la derecha que parecía que ganaría las presidenciales de 2017, se tuvo que retirar al abrirse contra él un sumario por corrupción.

Y hace poco Marine Le Pen fue condenada e inhabilitada por usar los fondos de los asistentes de sus eurodiputados para la política interna francesa. Le Pen tenía muchos escaños en Bruselas (se eligen por la ley proporcional), pero hasta poco no tenía diputados franceses (ni sus fondos) porque el sistema electoral mayoritario a dos vueltas la castiga. Lo más chocante es que al aplicarle lo mismo que a Sarkozy, la sentencia es ejecutiva y no podrá presentarse a las presidenciales. Aunque la recurra y luego sea absuelta.

La indignación de parte de Francia con «los jueces que destruyen la democracia» es grande. Le Monde, más cauto, dice que «nadie puede estar por encima de la ley», y que los jueces usan una posibilidad legal. Por discutible que sea.

Y ya hay quienes exigen que el presidente Macron indulte a Sarkozy. Pero el indulto exige una previa sentencia firme. Así, Sarkozy tiene que cumplir una sentencia que no es firme, pero tampoco puede ser indultado porque no es firme. ¿Una aberración?

España no está sola. En Francia también se debate sobre el poder de los jueces. Con pasión.