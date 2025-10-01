Con Basilio Lourenço

Homenaje al intelectual Basilio Lourenço, flanqueado por medio centenar de amigos, en el restaurante Juliana / FdV

Derrochando frescura de mente y amistosa cordialidad, se reunieron casi medio centenar para rendir homenaje a Basilio Lourenço. Vigués del 42, Basilio es un destacado intelectual, autor de varios libros, fundador del grupo CIES de análisis sociales, poseedor y regalador de múltiples saberes, desde la filosofía hasta las matemáticas. El homenajeado es también un activista cultural y político, que durante el estado de excepción de 1969 compartió prisión en Vigo con Méndez Ferrín y Alberto Martín de Hijas. Cantaron ayer sus méritos César Portela, Xosé Fortes y Carlos Fernández. El acto, presentado por Damián Villalaín, lo convocó la tertulia viguesa Café Voltaire en el restaurante Juliana, sabiamente dirigido por María.

En la penumbra de un jardín extraño, el libro intimo de Silvia Coladas

Mañana, en pleno veranillo de San Miguel, Silvia Rodríguez Coladas dejará por un día el Pazo de la Saleta, jardín botánico de excelencia internacional que tenemos en Meis, y vendrá a Vigo para presentar su segundo libro, En la Penumbra de un Jardín Extraño. Será en Librouro, a las 20 horas, y la codirectora, que dejó todo en Madrid para vivir e inspirarse en este maravilloso jardín y de la que quedé prendado solo oyendo su palabra, trata en el mismo sobre el necesario acercamiento a la Naturaleza para conseguir la felicidad, la paz interior, el consumismo racional y el incremento del bienestar general. Tiene su historia el pazo, según la Unesco una de las colecciones botánicas más importantes de España, y la tiene Silvia, que dejó los fragores de la vida urbana y su profesión para refugiarse entre camelias o especies de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Sudamérica, Estados Unidos, Asia... en medio de un paisaje salvaje, romántico y exuberante. De todo eso hablará mañana.

Portada del libro "En la penumbra de un jardín extraño" de Silvia Rodríguez Coladas / E. Beluga

El arte de matar, la obra dura de Jave, un tipo poliédrico

Silvia Coladas es una mujer singular que dejó la gran ciudad por las flores en un espacio rural y mañana lo cuenta con su libro. Hoy se presenta en Évame Oroza otro libro, El arte de matar, que no sé si el argumento tendrá la fuerza que la editorial le predica pero, en todo caso, llama la atención su autor, como llama Silvia por dejarlo todo por el campo. A las 20 de hoy presenta en la Évame Oroza (Subida á Costa 5) El arte de matar el poliédrico escritor Java Torrente. Digamos que su obra disecciona sin censura la crueldad humana. Pero su autor debe ser un culo flojo: Licenciado en Filología Rusa por la Universidad de Kiev, residió en lugares tan dispares como Gibraltar, Sevilla, Lisboa o Valparaíso (Chile). Tanto enseñó ruso como hizo logística marina o navegó por el Ártico. Ha sido actor, guionista, poeta, crítico literario y corrector de estilo.