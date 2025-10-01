José Antonio Marina y The Offspring

Estos días vi en la televisión que el conocido grupo musical The Offspring está promocionando su nuevo disco, Supercharged. Tengo que confesar que me reconozco como un fan de esta banda de música punk desde hace muchos años. Ya en los primeros años de este siglo escuchaba su música con mis hijos y sus amigos cuando íbamos en coche de un lado a otro.

Al oírlos solamente pensaba en su música, que quizá resulte algo estridente para algunos, pero que a mí me resultaba y resulta muy interesante. Mi sorpresa fue que en una entrevista que les hicieron recientemente descubrí que uno de sus componentes, Dexter Holland, guitarrista y cantante, es doctor en Biología Molecular. Su tesis doctoral versa sobre la secuencia del RNA del virus VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Increíble, un músico punk, estridente, con indumentaria extraña y pelo de colores, resulta que es doctor en Biología Molecular.

Quizá no sea nada raro, pero mis prejuicios me hicieron extrañar que un músico punk fuese realmente culto y nada menos que investigador científico. Ante este descubrimiento busqué a ver si había otros cantantes famosos con estudios universitarios. Encontré unos cuantos, entre ellos: Brian May, de Queen, doctor en Astrofísica; Bruce Dickinson, de Iron Maiden, licenciado en Historia; Art Garfunkel, de Simon & Garfunkel, licenciado en Historia del Arte, Chris Martin, de Coldplay, licenciado en Ciencias del Mundo Antiguo; Greg Graffin, de Bad Religion, doctor en Paleontología Evolutiva... Y entre los españoles localicé a dos licenciados en Filosofía: C. Tangana y Pablo Alborán. Seguro que hay más, pero me quedé aquí. La conclusión es, como casi siempre, que las apariencias engañan y que las expresiones vanguardistas, incluso las más rebeldes y provocativas, no están reñidas con la cultura ni la ciencia. Todo lo contrario.

Dándole vueltas a estas reflexiones sobre ciencia y cultura, musical en este caso, leí unas declaraciones del filósofo José Antonio Marina que me extrañaron. En primer lugar debo manifestar mi gran admiración y respeto por este extraordinario pensador, escritor y orador, al que sigo en sus artículos periodísticos y libros. Pero de todas formas me sorprendió que aún anteponiendo un «la ciencia y la tecnología son maravillosas...» añadiera «tenemos que decidir si queremos ir por una civilización que va a apoyarse en la ciencia o si nos apoyamos en otra que siga un campo más humanista». Tomo los entrecomillados de una reciente entrevista concedida a FARO DE VIGO.

La verdad es que no entendí la disyuntiva, ya que no creo en el humanismo sin ciencia ni en la ciencia sin humanismo. El humanismo, especialmente la filosofía, es la base de las reflexiones y preguntas que más tarde la ciencia intentará resolver. Posteriormente, sobre los aspectos que la ciencia y la tecnología van resolviendo, la filosofía encontrará nuevas preguntas y así sucesivamente. No entiendo a un científico que antes de ponerse a investigar no reflexione y profundice humanísticamente sobre aquello que va a investigar. Y si no reflexiona demasiado, cosa que no creo que ocurra, siempre pretende la mejora del conocimiento. Como un filósofo o cualquier humanista. Cada uno, buscando evidencias para avanzar, contribuye al mismo fin, la mejora de la condición humana. Por eso no veo el problema. Ciencia, tecnología y humanismo tienen que ir de la mano. Eso sí, ni ciencia sola, ni humanismo sin ciencia.

Menciono esta pequeña discrepancia con el profesor José Antonio Marina, ya que en la mayoría de las cosas estoy completamente de acuerdo con él. Por ejemplo, en que es necesario enseñar y practicar más la Filosofía. No entiendo el poco caso que se le hace a la Filosofía en la enseñanza Secundaria y Bachillerato. Y tampoco entiendo una enseñanza que se basa más en la memoria que en la reflexión, aunque soy consciente de que la memoria es fundamental. Le oí decir a Marina: es verdad que la memoria guarda y repite, pero también combina, razona, inventa.... Y yo, que soy forofo de la imaginación, comparto con él que para tener mucha imaginación es imprescindible tener buena memoria.

También concuerdo con él en su repetida reflexión sobre el aforismo «hay que respetar todas las opiniones». Al igual que José Antonio Marina creo en la libertad de expresión. Y en que todo el mundo debe poder manifestar sus ideas. Pero eso no quiere decir que haya que respetar todas las opiniones. Si alguien dice una barbaridad (dicho necio o temerario) la persona sigue siendo respetable y es respetable su derecho a decirla, pero la barbaridad no es respetable.

Después de estas pequeñas reflexiones reitero mi admiración y respeto por The Offspring y, evidentemente, por José Antonio Marina.