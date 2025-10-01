Para Jorge Luis Borges el mayor placer de la vida consiste en poder ser contada. El paradigma de este pensamiento es consustancial con la celebración del acto académico de homenaje al profesor Domingo Docampo por su reciente jubilación.

Domingo Docampo representa el final de la etapa de la Universidade de Santiago de Compostela y el comienzo de la Universidade de Vigo, donde todo estaba por hacer. Como es sabido, la vida académica es el resultado del azar y no el de ninguna planificación. De él aprendimos que lo esencial en la vida académica de cada uno reside en transmitir actitudes y comportamientos cívicos a sus discípulos. Siempre así lo hizo, enseñándonos que las dificultades están hechas para estimular y no para restar ánimos.

Todas sus etapas académicas tienen en común un vocablo: constancia. Siempre tuvo ilusión por conseguir sus objetivos, a los que dedicó tiempo y pasión. Con su trayectoria, es parte integrante de esta Universidade de Vigo que tanto le debe, pues ha sido un docente que potenció valores.

Si lo que importa no es lo que brilla sino aquello que lo hace brillar, Domingo Docampo hizo brillar a la Universidade de Vigo a través de su activa gestión y visión estratégica como Reitor entre 1998 y 2006, de la que somos deudores.

Un maestro como él nunca se jubila, ya que está en activo y siempre tiene algo que enseñar. Además, es capaz de hacer Escuela de sus enseñanzas y afectos de sus discípulos.

Que su trayectoria sea símbolo de estímulo para todos aquellos que intentamos seguir su ejemplo, que reside en trabajar más y mejor para el bien de nuestra Universidade de Vigo.