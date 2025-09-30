Respuesta en blanco, zona gris

Las incursiones de drones rusos en Polonia y Rumanía, la violación con cazas del espacio aéreo estonio y las maniobras conjuntas con Bielorrusia no son episodios aislados. Son parte de una estrategia rusa diseñada para tensionar las fronteras de la OTAN mediante acciones hostiles ambiguas que pretenden medir la reacción aliada. De ahí que no solo haya que preguntarse cómo debe responderse, sino antes por qué Europa no lo hace con claridad. Y la respuesta radica en la existencia de tres obstáculos interconectados: una definición jurídica y doctrinal obsoleta de lo que se entiende por agresión, la división política entre Estados sobre la amenaza y la incertidumbre acerca del papel de Estados Unidos.

El primero es conceptual: el marco legal de la OTAN y del derecho internacional siguen anclados en una visión clásica de la guerra, basada en ataques armados convencionales. Y aunque la interpretación del Artículo 5 del Tratado de la OTAN, que establece la defensa colectiva en caso de ataque, se ha ido adaptando, las nuevas agresiones —drones sin identificación, ciberataques encubiertos o incursiones aéreas fugaces— operan en una zona gris difícil de acotar. Una ambigüedad que permite a Moscú actuar sin que se active la defensa colectiva, de manera que una agresión contenida da lugar a la inacción aliada.

El segundo es político. No todos los países europeos perciben la naturaleza de la amenaza rusa del mismo modo. Mientras los del flanco este, los directamente afectados —Polonia, Estonia, Letonia o Rumanía—, quieren líneas rojas claras y respuestas visibles, los más alejados geográficamente prefieren evitar acciones que escalen la tensión con Moscú. Una división que refleja la ausencia de una cultura estratégica común en la UE y la OTAN, porque aunque exista solidaridad política, no hay estrategia compartida.

El tercero es estructural. Estados Unidos sigue siendo el pilar operativo y estratégico de la OTAN, pero su compromiso se ha vuelto incierto. Desde la llegada de Trump a la presidencia ha crecido las dudas sobre la voluntad estadounidense de liderar una respuesta enérgica en Europa. Washington ha reafirmado su apoyo a los aliados del este, pero la posibilidad de repliegue no es descartable. Unas dudas que alimentan la percepción de falta de cohesión en la Alianza y minan su fortaleza y capacidad de contención frente a terceros.

Todos estos frenos dificultan una respuesta eficaz frente a la amenaza contenida rusa y, con ello, erosionan el poder disuasorio de la OTAN. Lo que está en juego no es solo la seguridad de algunos Estados miembros, sino la credibilidad misma del sistema europeo de defensa. Si la OTAN y la UE no logran reaccionar ante agresiones sostenidas aunque no convencionales, su legitimidad y su utilidad quedarán seriamente cuestionadas. Y en un tablero estratégico cada vez más híbrido, donde las fronteras entre guerra y paz se desdibujan, la inacción no es neutral. Es una decisión que definirá el futuro del orden europeo y su lugar en el orden mundial.