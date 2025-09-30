Participantes de la X Xuntanza de atletas históricos en el hotel Coia / FdV

Atletas históricos en «xuntanza». ¡Qué inolvidable encuentro el de la X Xuntanza de atletas históricos, esta vez nacidos desde los años 1930 y 1970, es decir, con 70, 80 o 90 años! Se nota que el organizador, el olímpico Carlos Pérez, sigue siendo a sus más de 90 años, un corredor de fondo para poder organizar (con ayuda de Franco Cobas, Quinteiro, Germán, R. Viñas, E. Durán, A. Freire y Paradita) un encuentro con 84 históricos de las cuatro provincias gallegas, hombres y mujeres deportistas de antaño, aunque en la foto también veis a algunas de estas últimas llegadas en calidad de esposas. Fue en el hotel Coia y todos disfrutaron en el mar de su memoria recordando sus aventuras atléticas.

De cuatro actos poéticos ante los fogones de Vigo

Con la comida ocurre lo mismo que con la poesía, cuando estás frente a un suculento plato, es difícil no sentir una riada de sensaciones. Yo el viernes, en vez de leer poesía, me fui con Charly Posada al restaurante As Cunchas (T. Alonso 117), donde nos esperaban unos cómplices culinarios y dimos cuenta, entre otras delicadezas, de un bonito a la plancha. El sábado no cejé en el empeño y me fui con Nemesio Barxa y Maribel a ver a Siro y degustar su arte ante los fogones en A Plomo (Zamora 73), preparado un foie de altos vuelos. El domingo me refugié del mundanal ruido en casa de los míos camino de Peinador , en medio de la selva vegetal gallega, y vigilé como preparaba a la familia el pulpo de inmensas proporciones que me regaló Miriam Jiménez al modo de Ons y con arroz. Y ayer, fui con el licenciado Morales y otros implicados de moralidad nada dudosa a A Cova do Feixón, en Bembrive, donde Marta nos puso a punto un codillo de antología. Pero ya contaré estas incursiones gastronómicas más por lo menudo.

Uno de los platos que se pueden degustar en A Cova do Feixón / FdV

Historias de San Simón: Salud, hija del guardés

Estrenada ya en San Sebastián, será el día 2 en el Festival de Cine de Ourense cuando se haga en Galicia y en Vigo está prevista en los cines Tamberlick aunque no se ha comunicado fecha. Hablo de San Simón , la película de Miguel Ángel Delgado que cuenta desde el punto de vista de las víctimas toda esa historia carcelaria de nuestra isla. Recuerdo que hace unos cuantos años le hice en FARO las memorias a Salud Alonso, abuela del artista Marcos Puhinger e hija del guardés Genaro Alonso, ya encargado de su mantenimiento antes de la guerra. Salud vivió allí toda esa etapa, desde sus 12 años hasta su matrimonio. Me cuenta la viguesa Marisa del Pozo que conserva con orgullo una sortija de plata y corales de su madre, hecha por un preso porque ella actuaba como madrina de guerra de los republicanos a pesar de que su marido era falangista, aunque joseantoniano y no de los que se anotaron a última hora. ¡Cuántas historias dio esa isla!

El equipo de la película, con Miguel Ángel Delgado (centro), en Donosti. / FdV