Lançamento da Cátedra Carvalho Calero

Parabenizamos o Parlamento da Galiza, Conselharia de Cultura e Universidade de Santiago pola criaçom das quatro Cátedras concebidas para honrar a vida e a obra destes ilustres galegos: Rosalia de Castro, Daniel Castelao, Otero Pedraio e Carvalho Calero.

Na terça-feira do dia 23 de setembro, às 12:30, lançou-se oficial e solenemente umha das atividades para homenagear umha das figuras mais relevantes da língua e da cultura galegas do século XX: o inesquecível Professor e Mestre Ricardo Carvalho Calero. Foi no paraninfo da Universidade de Santiago, presididos polo Reitor desta Universidade, o Diretor Geral de Política Lingüística, e o Professor Titular da Universidade de Santiago Carlos Quiroga (o diretor desta Cátedra). Lá concorremos antigos alunos que no ano académico 1965-1966 éramos estudantes de 5º curso da secçom de Filologia Românica, com o privilégio pola primeira vez na História académica de cursar a matéria de «Língua e Literatura Galega», e muitos discípulos de Dom Ricardo que mantenhem vivo o seu legado.

Participamos felizes e muito orgulhosos «neste ato de justiça» em palavras do Reitor, António López, quem lembrou que no ano de 1930 Dom Ricardo reivindicava a galeguizaçom no âmbito universitário, com a ajuda do estudo do galego nas aulas. Este ideal só seria umha realidade no ano 1965-1966, cursado nesse edifício central, onde havia estudos de Geografia e História, Filologia Românica e Direito, porém só seria no ano 1972, quando o nosso Mestre ganharia por oposiçom esta Cátedra.

Das cordiais e supomos que sinceras palavras do Diretor Geral de Política Lingüística apenas lembramos o seu apelo à concórdia, proclamando que as «normas podem variar», fazemos votos para que seja o antes possível. O Professor Carlos Quiroga pujo de relevo que esta Cátedra institucional constituia «umha sábia reparaçom de umha anomalia», pois «o reintegracionismo lingüístico parece ser incómodo», embora as propostas de Carvalho estejam vivas e funcionem com dificuldades e censura na atualidade. O Catedrático de Escola Universitária Martinho Santalha salientou mais umha vez as suas propostas para que o galego, conforme lembrarom importantes vultos da Galiza, se integre na lusofonia para evitar a sua desapariçom.

Evocamos ideias dos quatro escritores homenageados que devem interpretar-se sempre num texto e num contexto: «Pobre Galiza, nom deves chamar-te nunca espanhola, que Espanha de ti se olvida [...]» (Rosalia); «A nossa língua está viva e florece em Portugal» (Daniel Castelao); «A Galiza é um prolongamento de Portugal ou Portugal um prolongamento da Galiza, tanto fai» (Otero Pedraio, 1933); «O galego só pode ser galego-castelhano ou galego-português» (Carvalho Calero).