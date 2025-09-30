El puente que une O Grove con la isla de A Toxa no es solo una estructura; es un portal hacia la serenidad. Un viaje que, cada año, con la llegada del otoño, se renueva en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico. En este remanso, el rey Felipe VI se ha convertido en un pilar fundamental, un ancla que brinda estabilidad en un mar de incertidumbre política. Su apoyo institucional, constante desde la primera edición, subraya la importancia de este encuentro como un espacio de consenso y reflexión. La Corona, en este contexto, no es una mera institución, sino un eje que une a políticos, empresarios, periodistas y académicos de diversas ideologías, recordándoles que es posible navegar juntos en la misma dirección.

La llegada del rey a A Toxa es un acontecimiento esperado. Aquí, en la ría que es el alma de la cultura marítima gallega, se le recibe con afecto. La imagen del monarca en el Gran Hotel, ese «trasatlántico varado» que fue refugio para la salud y ahora lo es para el debate, habla de su cercanía. Su compromiso con el foro, y su presencia anual, lo distinguen de otros líderes y lo conectan con un espacio de pensamiento alejado de las burbujas políticas. Su figura, la del rey mejor preparado de la historia de España, es escuchada con atención, y su capacidad para reírse en los momentos informales demuestra su habilidad para tender puentes en un país polarizado.

La reina y sus hijas, las herederas de una tradición de servicio a España, son parte de ese ancla que la Corona lanza en A Toxa. Simbolizan el compromiso con la estabilidad y la unidad. Su presencia, aunque no sea física en el foro, se percibe en el apoyo institucional de la Jefatura del Estado. La Corona, en su conjunto, se proyecta como un faro que ilumina la senda de la convivencia democrática, en un momento en que los consensos parecen una utopía.

El programa de este año, con la presencia de figuras internacionales y nacionales, a la altura de su prestigio, es un tributo a la visión de la familia López Seijas, que con Amancio a la cabeza, y el compromiso de sus hijas Ana, Marina, Clara y su hijo político Jacobo, ha logrado que el encuentro mantenga su esencia de excelencia. Ellos, con su trabajo discreto pero incansable, han posicionado a A Toxa en el mapa de los grandes ejes de pensamiento. Como el Club Bilderberg lo hizo en 1989.

El rey, al entregar este año el premio a los padres de la Constitución, no solo reconoce su legado, sino que también reivindica el papel de la monarquía como garante de la convivencia. En definitiva, el Foro de A Toxa es un acto de fe en el diálogo, y la presencia del monarca, una travesía feliz que augura un futuro más sereno para una España que busca, en un puerto seguro, la paz y la concordia.

Años atrás, en este mismo foro, el presidente de la República de Portugal, Rebelo de Sousa, proclamó su admiración por el rey, a quien describió como un monarca joven, serio, preparado y un pilar del mundo iberoamericano, europeo e internacional. Su elogio resonó con la calidez del encuentro, un testimonio de la sintonía que existe entre dos naciones hermanas y sus líderes. Estas palabras, pronunciadas en un ambiente de amistad, reflejan el papel del rey como un interlocutor valioso y un referente de estabilidad en el contexto global. Su capacidad para escuchar y dejarse aconsejar, incluso en los momentos informales, le otorgan una autoridad moral que va más allá de su cargo y que en el foro se hace evidente, mostrando el compromiso de la Corona con el futuro de una España unida y próspera. Su visita es una declaración de intenciones: un compromiso con el diálogo, la democracia y el futuro de una España unida y próspera.