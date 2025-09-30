Opinión
Alejo Amoedo Portela
Castelao e a música como linguaxe universal na expresión artística
Daniel Castelao (Rianxo, 1886 – Buenos Aires, 1950) foi un artista poliédrico cuxa linguaxe creativa transitou con naturalidade entre diversas disciplinas artísticas, revelando unha mirada que non se limita a unha única forma de expresión. Dotado dunha sensibilidade e curiosidade sen límites, Castelao converte o cotián en símbolo, o íntimo en colectivo e o efémero en memoria.
É indubidable que nesta configuración, a música tivo unha influencia decisiva. Na súa pintura, inspiroulle formas, cores e estruturas; na súa literatura marcoulle ritmos, cadencias e mesmo temas; e na súa actividade política, serviulle como símbolo e ferramenta ideolóxica. Todo isto é posible grazas a unha relación natural coa música. Castelao naceu nunha comarca onde os orfeóns, coros galegos, bandas de música, orquestras de plectro, etc. tiñan unha relación de cotiandade; mesmo os salóns con piano como os dos Dieste, ou o de Antonio Baltar -casado coa pianista, Mireya Dieste- acollían músicas de salón de sabor centroeuropeo e galego. Neste ambiente medrou Castelao.
Durante a súa etapa como estudante de medicina en 1906, formou parte da Tuna Compostelán como guitarrista. No 1921, pertenceu a unha curiosa peña pontevedresa, o Club Carepas, sen estatutos nin normativa, cuxa principal actividade consistía en navegar pola ría e o río Lérez, facer deporte e compartir suculentas empanadas cantando cancións populares. Os membros deste club redactaron o regulamento fundacional da Sociedad Filarmónica de Pontevedra, e Castelao encargouse de debuxar o seu emblema: a máscara mortuoria de Beethoven. No 1925 participa na fundación da Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra da que foi cantor -corda de baixos- xunto a Alexandre Bóveda, Losada Diéguez e Iglesias Vilarelle, chegando a presidila entre 1929 e 1932. Do seu labor nesta entidade deixounos un conxunto de escenografías que figuran entre as súas creacións mais monumentais, ademais do debuxo do Rei David, o monarca músico adoptado como emblema pola coral. Mesmo chegou a debuxar a portada de partituras do compositor Luís Mª Fernández Espinosa.
Na súa obra como debuxante, Castelao fai referencia a instrumentos musicais como a guitarra, o acordeón, a zanfona, o violín, a gaita, os timbais, as campás, entre outros. En «Escena de negros, changüí» de 1939, alude a música e baile afrocaribeños. Unha das obras onde Castelao mostra plena conciencia do poder da música é na obra teatral «Os vellos non deben de namorarse», representada en 1941 no Teatro Mayo de Buenos Aires e no teatro Solís de Montevideo. Castelao non puido asistir á estrea en Montevideo, pero enviou unha mensaxe gravada nunha fonopostal, que se conserva actualmente no Arquivo Sonoro de Galicia do CCG, constituíndo o único documento sonoro coa súa voz. En Galicia, a obra foi representada na praza da Quintana no 1961. Nela, a música popular galega non so achega autenticidade, senón que se converte nun compoñente estrutural. Castelao, coa súa visión poliédrica da arte, fusionou o mundo visual co musical. As cantigas, muiñeiras e pandeiradas, xunto coas danzas, impregnan a obra, integrándose como elementos esenciais para a narrativa e como transmisores de emocións e significados, converténdose nunha linguaxe universal. Inda que Castelao non escribiu poesía, nesta obra teatral deixounos unha fermosa e sentida canción de amor -dun amor que foi marabilloso, pero que xa rematou-: a «Cantiga dos boticarios», coñecida como «Lela», peza que xa forma parte do noso imaxinario musical.
Remato cun fragmento contado polo cego Zago, en palabras de Isaac Díaz Pardo, que posúe unha gran forza simbólica: «Mentres teña unha corda o violín do cego cantará Castelao por vilas e rueiros». Estas palabras teñen unha dimensión política e emocional: mentres haxa quen cante, quen conte, quen lembre, Castelao seguirá vivo no pobo.
