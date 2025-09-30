Estuve tentado de escribir este artículo con IA, hubiera sido más fácil, pero no tendría los errores que yo cometo, que es lo que diferencia la bollería artesana de la industrial. Uso con frecuencia diferentes aplicaciones de IA, pero ninguna para redactar esta columnita que tanto quiero, aunque no pueda parirla con la frecuencia deseada porque hay que ir a la mina a picar carbón para llevar dinero a casa. Ni me la escribe la IA ni me la escribe un propio que es lo que le pasa a los políticos de alto copete si es que los hay. En cuanto los escribientes de oficio vean que en treinta segundos la IA redacta un discurso en el que antes invertían tres horas —más los ajustes—, esto va a ser un alarde literario que hasta el concejal más zafio parecerá Góngora. Otra cosa es que sepan leerlo, a ver cómo llegamos a ese momento. Por de pronto, y al disponer la máquina de muchos más recursos estilísticos, quizá tengamos la suerte de perder de vista la anáfora, ese truco que luce más que el sol y tanto gusta en política. La anáfora es un recurso retórico que consiste en iniciar las frases repitiendo una o varias palabras; abunda en los mítines, precede al aplauso y hace sentir al orador que acierta de lleno, aunque lo cierto es que el público de mitin lo mismo aplaude una cosa que su contraria con tal de salir reafirmado del evento y haber comido una croqueta.

Aprobaremos tal y cual medida porque es justo y necesario.

Aprobaremos tal y cual medida porque es un acto solidario

(Y ahora subiendo el volumen y proyectando la voz)

Aprobaremos tal y cual medida porque nos lo piden los españoles.

Ovación, sonrisas, miradas de complicidad, plenitud, la fuerza de la razón.

No entiendo a qué va la gente a un mitin si ya sabe lo que va a escuchar y menos aún entiendo que vaya a escucharlo una y otra vez, pero quizá, quien sabe, son gente que siente verdadera pasión por la lengua y no pueden pasar un mes sin escuchar a un político anaforando como loco. Hay gente para todo.