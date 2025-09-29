El silencio ante el asesinato incendia la calle

El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos pone de manifiesto un extraño comportamiento mediático en nuestro país, dependiendo de la línea a seguir en los distintos foros tertulianos.

Vaya por delante, para no dar a entender lo que no es, que no comparto con el difunto ninguno de sus postulados, pero si su derecho a la libertad de expresión, motivo por el que parece, ha sido asesinado.

Esa libertad de expresión, que es un derecho constitucional, siempre que no incite ni al odio ni a la violencia. Esa libertad, que es extensiva a izquierda y derecha, guste o no a tertulianos de distinto signo, e incluso a presentadores de espacios públicos televisivos, que han silenciado o etiquetado al muerto, porque mantenía posiciones ultraconservadoras. Eso, desde mi punto de vista, es contemporizar por omisión y concluir es que era un «facha» de manual.

La sociedad se está polarizando hacia los extremos y eso es la antesala del odio, de la intolerancia, de la violencia y del enfrentamiento. A la pérdida de la tranquilidad en la calle, a brotes xenófobos, a guerras de banderas, a intranquilidad y pérdida de confianza en el sistema democrático y a la proliferación se salvapatrias de ambos signos.

España debe repasar su historia y las consecuencias de esta polarización, que vivió en la década de los años treinta la antesala del horror del enfrentamiento civil. Un asesinato puede cambiar el curso de la historia y ejemplos tenemos para aprender, con un somero y aséptico repaso de esa historia.

Recordaremos el asesinato en Sarajevo el 28 de junio de 1914 del archiduque Francisco Fernando de Austria, detonante de la Primera Guerra Mundial con millones de muertos, el asesinato del general Prim, que debilita el bloque democrático y reformista en España y trae una República que dura lo que el cantar de un ciego, los asesinatos, en 1936, del teniente Castillo a manos de pistoleros de extrema derecha, que tuvo como respuesta la muerte de Calvo Sotelo de dos tiros en la nuca a manos de guardias de asalto de la República y dio pábulo y pretexto al levantamiento y golpe de Estado de Franco, Mola y Sanjurjo con las consecuencias sobre generaciones.

De todo esto hay que sacar conclusiones y meditar si se puede contemporizar cuando se asesina a un adversario político, pretextando su ideología que casi legitima el que le hayan pegado dos tiros a Charlie Kirk.

Con estos antecedentes, o tomamos conciencia y volvemos a potenciar la concordia y la tolerancia o habrá una reacción en cadena donde la moderación solo dará paso al extremismo y la agitación, con puntas de lanza como Estados Unidos, donde la democracia está en horas bajas con acoso y derribo de la libertad de expresión.