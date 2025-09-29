Opinión
Ferrado e medio
O outro día chamoume meu pai, con ton serio:
—Ves comigo a dar un paseo polo monte?
—Vou —respondín, e fun.
Crin que ía ser cousa de dez ou quince minutos, pero non. A verdade é que non me decatei de que levaba unhas tesoiras de poda tamaño industrial. A cousa ía en serio. Saímos da súa casa e enfilamos monte arriba, primeiro por camiños asfaltados, logo por pistas, e máis tarde mesmo polo medio do monte. Sorprendeume a súa axilidade para moverse entre a maleza aos seus 82 anos —case 83—, sorteando xestas, toxos e todo tipo de vexetación, da de sempre e da importada, como as acacias negras, que xa son unha peste.
Foi entón cando empezou a usar as tesoiras para abrir camiño, como se fósemos pola selva cun machete. Eu seguino en silencio. É algo que sempre valorou de min: que o deixo facer, sen preguntas antes de tempo, como bo acompañante, como bo fillo. Pero, ao cabo de case tres cuartos de hora, non tiven máis paciencia:
—A onde me levas, avó?
—Xa chegamos —respondeu, sen máis.
Se non fose meu pai, calquera pensaría que me estaba levando ao medio do monte para darme o golpe de graza e enterrarme alí, onde, con sorte, igual atopaban os meus ósos dentro de dúas ou tres décadas.
Logo de case unha hora, chegamos. «A onde?», preguntarán vostedes. Pois, sinceramente, aínda hoxe non o teño claro, e iso que me criei neses mesmos bosques. O noso destino era unha leira empinada como o Castro de Vigo, chea de maleza a máis non poder: eucaliptos, piñeiros, toda sombra, cascallos, pedras.
—Aquí recollíamos centeo cando eu era novo —díxome, mentres comezaba a escarvar no chan coas tesoiras. Ao cabo duns minutos aflorou unha pedra cadrada con restos de pintura vermella.
—Un marco —avisou.
Non puiden evitar sorrir lembrando as tiras de Luís Davila no FARO, sobre as guerras entre veciños por mover os marcos. «Así que para isto era o paseíño», pensei.
Uninme a el e desenterramos os tres marcos que quedaban ocultos. Subimos á parte alta da finca e sorprendeume o seu tamaño.
—Canto ten? —pregunteille.
—Ferrado e medio —respondeu.
Si, meu pai é dos que aínda miden as fincas en ferrados, que, se mal non me lembro, equivalen a uns 600 metros cadrados aquí no sur. Así que aquel anaco de monte onde sementara centeo de rapaz tiña uns 900 metros cadrados.
—Por que me trouxeches aquí?
No fondo, non quería saber a resposta. Ou xa a sabía.
—Cando eu non estea, quero que ti e máis a túa irmá saibades que este anaco de monte é voso. Defendédeo, coidádeo, porque é noso.
—Vale, papá.
O camiño de volta tamén foi en silencio. Eu dándolle voltas á cabeza, pensando en que pasará con ese ferrado e medio no futuro. El, supoño que cavilando o mesmo. Pasamos por unhas colmeas, cousa que nos alegrou aos dous, e comezamos a recordar historias de cando eu era cativo. Atopamos un saltón dos de antes, deses que cando chimpan parecen azuis, coma os ollos do meu fillo pequeno. E chegamos á súa casa, onde as gargalladas e as trasgadas dos netos fixeron que sorrísemos e cambiásemos de tema. Non hai mellor medicina.
Eu, por se acaso, anotei a localización da finca no GPS do móbil. Porque agora sei que non era só un ferrado e medio. É moito máis.
