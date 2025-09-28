Opinión
antón branco vilariño
O medo leva á ira
Dende hai tempo veño notando por aí adiante que temos pouca paciencia e deixamos que a xenreira nos afecte dun modo descontrolado. Gustaríame saber por que teño esta percepción, pero non teño nin idea; pode que sexa algún deses nesgos que ocultamos ou quizais, como me dixo alguén, tan só estea proxectándome cara o exterior.
Na serie Alice e Jack que trata sobre dúas personas que se atopan nesta vida de forma reiterada de maneiras moi peculiares, nun dos capítulos, Jack dille a Paul, o seu amigo: «Teño dúas opcións: o camiño da aceptación ou o camiño da ira. A ira, sempre a ira. O doado é enfadarse; é o camiño da aceptación o que distingue a unha persoa». Isto dillo despois de que Alice o invitase á súa boda, Alice esa persoa da que el está namorado.
Creo que quen opte, hoxe, pola confrontación a toda costa, quen sinale ese milímetro que nos afasta, quen eleve o ton a cada paso, contribúe a un estado de ansiedade e pánico e eu digo que non se florece no desequilibrio da inquietude. Hai persoas que fixeron carreira grazas á súa gran dote de sementar discordia, son mestras niso e saben apuntar e disparar ao obxectivo que mellor predicen que vai levantar ese necesario po que tragamos e que nos fai tusir de rabia. Foi un político lalinense, no recordo agora quen, que dixo algo así como que compartía o 80% co seu opoñente e difería nese 20% restante. A min, esta forma de ver a vida paréceme moi acaída. Non se trata de agrandar o que nos separa senón de afianzar o que nos une. Aínda que soe a frase de charla motivadora dalgún gurú desnortado, unha sociedade que se centra na distancia que separa a cada un dos seus átomos, neses detalles que nos fan individuais, mesmo a costa de ser extraordinariamente cafres, esa sociedade tende á desintegración. E digo máis, ese 20% debería exhibirse como motivo de debate; é tamén trazo dun pobo civilizado entender o que impulsa a alguén a dicir ou facer algo. Debe de existir xente que asuma esta tarefa.
Recordoume Jack a ese Martin que coprotagoniza a película Passages, interpretado por Ben Whishaw, unha persoa sensata capaz de aturar o peor egoísmo do seu compañeiro de vida en varias e desgraciadas ocasións, sempre cun talante comprensivo e empático. Tampouco pido iso, roza o inacadable, mais a utopía creo que é esta. Inclínome do lado de ir creando heurísticos que nos permitan identificar a xenreira como responsable do acto e tratar de entendela e contela. Remato este alegado a favor da paciencia cunha frase de George Bernard Shaw que sopra sobre nós un estilo de convivencia: «Se ti tes unha mazá e eu teño unha mazá e intercambiamos as mazás, entón tanto ti coma eu seguiremos tendo unha mazá. Pero se ti tes unha idea e eu teño unha idea e intercambiamos as ideas, entón ambos teremos dúas ideas».
*Veciño de Lalín
