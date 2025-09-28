Opinión | Voyager
Se lle das unha galleta a un ratiño
O 17 de setembro a cadea ABC, propiedade de Disney, decidiu suspender o histórico late show Jimmy Kimmel Live!, despois da emisión dun monólogo onde o presentador, coñecido polas súas críticas ao movemento Make America Great Again (MAGA), fixo unha referencia ao asasinato do líder conservador Charlie Kirk o pasado 10 de setembro. Continuou Kimmel cun vídeo onde preguntaban a Trump polo asasinato e el contestaba comentando a recente reforma nos xardíns da Casa Branca: «Está na cuarta etapa do dó: a construción. Así non é coma un adulto chora a morte de alguén a quen consideraba amigo. Así é coma un neno de catro anos chora a morte dun peixe». Esta intervención de Kimmel provocou unha vaga de reaccións intensificada cando os grupos Sinclair Broadcast Group e Nexstar Media Group, decidiron deixar de emitir o programa en varias cidades, reducindo a súa audiencia potencial nun 25%. A isto sumouse a advertencia que chegaba desde a Casa Branca: tanto o presidente Donald Trump como o presidente da Comisión Federal de Comunicacións, Brendan Carr, advertiron de posibles repercusións contra a cadea. Disney xustificou a suspensión do programa alegando que os comentarios de Kimmel eran «inoportunos» nun momento de gran dor nacional. Porén, a coincidencia coa presión política fixo saltar todas as alarmas. Analistas de diferentes medios compararon a situación con outros momentos da historia recente en que os gobernos intentaron limitar a liberdade de expresión, coma nos anos 70, cando Richard Nixon buscou mecanismos para silenciar ao humorista Dick Cavett.
A diferenza é que, desta volta, a suspensión sucedeu de xeito inmediato e nun contexto onde o actual presidente dos EEUU celebraba a medida, cualificando a Kimmel de «inimigo» e apuntando que non debía volver ter unha plataforma nacional: «Que Jimmy Kimmel apodreza coas súas malas audiencias» deixou escrito Trump na súa conta de Truth Social. As comparacións con países cunha deriva autoritaria multiplicáronse axiña na prensa internacional.
Stephen Colbert, Jon Stewart e David Letterman, entre outros cómicos, advertiron que Estados Unidos camiñaba cara a autocracia. Colbert, no monólogo do seu late show, saíu na defensa do seu colega: «todos somos Jimmy Kimmel», e advertiu que a medida da ABC de retirar o programa de xeito indefinido equivalía a unha censura flagrante: «Cun autócrata non se pode ceder nin un milímetro. Se a ABC cre que isto vai satisfacer ao réxime, son terriblemente inxenuos. E está claro que nunca leron a obra infantil ‘If You Give a Mouse a Cookie’» (o libro da autora estadounidense Laura Joffe Numeroff onde se lle concede a un ratiño beber un vaso de leite e o roedor vai aumentando a intensidade das súas demandas ao comprobar que se lle cumpre cada capricho). A reacción contra a cancelación do programa de Kimmel foi masiva e de tal forza que Disney acabou autorizando de novo a emisión do programa. O regreso de Jimmy Kimmel á televisión alcanzou a impresionante audiencia de 6,26 milleiros de espectadores, logrando a máis elevada da súa historia; e iso malia que tanto Nextar coma Sinclair mantiveron a decisión de non trasmitir o programa nas súas respectivas canles.
Kimmel saíu ao estudio no medio dunha ovación, emocionado e mostrando a súa alegría polo regreso do seu programa. Arrancou agradecendo aos compañeiros de profesión que lle mostraron o seu apoio e afirmou que «este programa non é importante, o importante é vivir nun país que nos permita ter un programa coma este». «Retiraron o programa, iso non é legal, iso non é estadounidense e é perigoso. Debería permitirse ao goberno regular cales podcasts poden descargar as compañías de telefonía móbil para asegurarse de que serven ao interese público? Hai dez anos isto soaba disparatado». A continuación, o presentador deu paso a un vídeo de Trump en 2022: «Se non temos liberdade de expresión, non teremos un país libre. Se se permite que este dereito tan fundamental pereza, o resto dos nosos dereitos e liberdades caerán coma fichas de dominó». O delirio dun presidente coma Trump e a existencia dunha sociedade absolutamente crispada infunde sentimentos confusos: pavor, incomprensión, estrañeza... Mais a reacción da esfera da comedia abriu, nesta ocasión, unha greta de esperanza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche