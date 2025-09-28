Flores en el desierto

Estado de las obras del polígono industrial de Porto do Molle en 2006 / Miguel Núñez

Hace casi veinte años, en 2006, cubrí para FARO la colocación de la primera piedra de lo que ahora es Porto do Molle, la sexta área industrial de una Zona Franca pilotada entonces por Francisco López Peña. Gobernaba el bipartito en la Xunta —de hecho, fue Emilio Pérez Touriño quien hizo los honores— y Alfredo Rodríguez en Nigrán. Xa choveu! Luego vino la Gran Crisis, así, con mayúsculas, con el polígono todavía por desarrollar, aunque más que parque empresarial, por aquella época parecía un erial, un desierto; todo un despilfarro, con la que estaba cayendo.

Repetí cuando se inauguraron las primeras naves bioclimáticas —en la etapa de Teresa Pisano—, si no me falla la memoria, en 2011. Y cuando abrió la planta de Snop, proveedor de Stellantis y de otras marcas automovilísticas, en 2012 —con otra Teresa, Pedrosa— que, todo hay que decirlo, ha sido el último gran fabricante de componentes que se instaló en Galicia. Luego vinieron Marine Instruments, Delta Vigo (con varias ampliaciones), Ecoforest, Disna, GTG Ingenieros, Baitra… Zona Franca levantó el Centro de Negocios y el Centro Aeroespacial; siguieron incorporándose empresas, cada vez más tecnológicas, como BorgWarner o UARX Space, y se desarrolló toda la parte comercial que ahora ocupa Nasas —que hoy es un éxito; impensable hace dos décadas—.

EL presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga durante su visita a Nigrán para apoyar el polígono industrial que se construiría en Porto do Molle en 1992 / Rafa Hijo

Los que somos o vivimos en O Miñor lo hemos visto crecer. De la nada, de antiguos campos de labranza a un pulmón económico e industrial que ahora se ha visto reforzado con nuevas naves del Consorcio, en las que se están asentando sectores clave de futuro, como el aeroespacial. Hace unos días tuve la oportunidad de visitarlas con el delegado de la Zona Franca, David Regades, y con el regidor actual, Juan González. No sé cuál de los dos sonreía más: si el primero, por ver el parque prácticamente ocupado al 95% y con firmas que ya son referentes a nivel mundial (lean el artículo que hoy publica mi compañero Borja Melchor), o el segundo, por el empleo y la riqueza (tasas, impuestos, etc.) que Porto do Molle deja en el municipio.

Al lío Si quieres recibir este análisis de la actualidad en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

«Le tocó la lotería a Nigrán con este parque», le dije al alcalde en un momento del recorrido. A lo que respondió: «Nos lo hemos currado». No seré yo quien le lleve la contraria —o tal vez sí— a quien porta el bastón de mando del pueblo, pero el verdadero mérito de Porto do Molle reside en la perseverancia de la Zona Franca, que siguió apostando por el polígono incluso cuando, desde Madrid, se exigía a gritos su cancelación por considerarlo un despilfarro —igual que ocurrió con la Plisan— en plena catarsis financiera y teniendo en cuenta que, a 40 km al sur, al otro lado de la raia, el suelo industrial lo regalan. Y en el empuje y el dinamismo de esta tierra de emprendedores, en la que hemos sabido conquistar desde los mares hasta la carretera y ahora, el cielo.

El parque se ha ido cociendo a fuego lento, cierto, pero es de justicia reconocer que el salto exponencial se ha producido en la etapa de Regades como delegado del Consorcio y de González como alcalde. Así que sí, pueden sonreír satisfechos. Si algo demuestra Porto do Molle es que los grandes proyectos necesitan tiempo, visión y constancia. Es la prueba de que, con un rumbo claro, hasta los desiertos florecen.