La conspiración devora a sus hijos

Poco tiempo después de la muerte de Charlie Kirk, la influencer conservadora Candace Owens, visiblemente irritada, comenzó a insinuar en su programa que no se estaba diciendo toda la verdad sobre el asesinato del joven activista. Según Owens, Kirk había recibido mucha presión desde sectores cercanos a Israel para que corrigiera algunas de sus opiniones, las cuales estaban derivando en críticas, sobre el Gobierno de Bibi Netanyahu. Le hicieron, en palabras de la comentarista de derechas, una «intervención». Owens no afirmó de manera explícita que Kirk fuera víctima de un complot israelí, pero si situamos sus observaciones y sus preguntas en el contexto de los acontecimientos, esas teorías parecen sugerir esa conclusión.

Owens ya había provocado una crisis interna en MAGA a raíz de su posición en el conflicto de Oriente Próximo y, como ocurre con tantas otras personalidades de la derecha estadounidense que han manifestado públicamente su indignación ante la masacre de Gaza, fue calificada (por eso, injustamente) de antisemita. Los viejos camaradas, ahora, con rubor, también observan cómo Owens es capaz de incorporar la tragedia de Kirk en una trama rocambolesca que confirma de un modo oportunista su discurso. Y se llevan las manos a la cabeza al comprobar, asimismo, cómo esta adalid de la libertad de expresión, antaño tan simpática, ni siquiera deja un poco de tiempo para superar el duelo antes de monetizar el asunto. Porque, en este mundillo de los medios alternativos y las conspiraciones sin fin, todo es susceptible de ser explotado, incluso los cadáveres de los amigos.

No hace tanto tiempo, a los ojos de esas mismas personas, Candace Owens era una joven inteligente y valiente que desafiaba la corrección política, aun a costa de enfrentarse a su propia comunidad, la afroamericana, a la que acusó de ejercer la servidumbre voluntaria en el Partido Demócrata y sus aledaños (inició el Blexit, un movimiento que incitaba a los negros a abandonar la «plantación demócrata»). Antes, Owens era ingeniosamente heterodoxa, incluso cuando se embarcaba en cruzadas estrambóticas, como la de empeñarse en demostrar que Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, es un hombre, lo que acabó desembocando en una demanda por difamación después de que la afectada se viera obligada a presentar pruebas científicas en un tribunal estadounidense a fin de evidenciar que, al contrario de lo que dice una persona extranjera muy influyente en internet, es una mujer.

Antes, Owens hacía gracia; ahora, no. Antes, Owens era «una de las nuestras». Ahora está chiflada porque ha perdido el norte. Antes era una librepensadora, pero ahora es una fanática y una antisemita. Antes sus preguntas eran pertinentes. Ahora son insinuaciones perversas. ¿Por qué? Porque, antes, sus soflamas, por muy grotescas que fueran, iban dirigidas a los adversarios. «Esta no es la Candace que yo conozco», escribió Dennis Prager con pesar. Pero Owens, en realidad, no cambió; es la misma que colaboró en su institución, PragerU, que promociona ideas conservadoras a través de vídeos cortos con títulos provocadores. En ella se percibe el mismo estilo, la misma ansia de llamar la atención, de hacer ruido. Así se hizo famosa y así sigue siéndolo. Han cambiado, sin embargo, los objetivos de sus ataques, que ahora (antes no) sí hieren los sentimientos de Prager.

La conspiración devora a sus hijos. Nadie se libra del impacto de este pensamiento mágico. Ni siquiera sus más fervorosos promotores. Porque estos también se suman a los traidores de la causa cuando no están dispuestos a exponer los múltiples secretos encerrados, pues siempre hay secretos por descubrir y preguntas por hacer sobre esos casos eternamente abiertos, desde la llegada del hombre a la Luna y los alienígenas del Área 51 hasta la superficie de la Tierra y el sexo de la primera dama francesa. Incluso la propia Owens, en un futuro, podría convertirse en cómplice de los poderes establecidos si se negara a indagar en las ficciones exploradas por otros libertarios del universo mediático. Esos que dicen luchar infatigablemente contra el Estado profundo para que el pueblo conozca la Verdad, en cuyo nombre muchos continúan haciendo y diciendo barbaridades. La conspiración parece un método aceptable, inofensivo… hasta que uno se convierte en el antagonista de la historia. Entonces, uy, todo se vuelve muy oscuro, perturbador e indignante.