El comer juntos sostiene a las familias

Si hubiese un complot para destruir en pedacitos la sociedad actual y dejar inermes a los ciudadanos perdidos y encerrados en su individualismo egoísta y pobretón, «entonces ese complot tiene que pasar sí o sí por destruir las comidas en familia y las sobremesas con amigos. Frente al ritmo vertiginoso de la vida actual, la mesa de la cocina o del comedor son trincheras contraculturales que sostienen vínculos, sanan heridas emocionales y reconstruyen el sentido de comunidad desde lo cotidiano. Lo dice la experiencia. Y también la ciencia». Así de rotundo y pedagógico se manifiesta el periodista Nilo Viejo en un artículo del último número de la revista La Antorcha (AC de Propagandistas) dedicado monográficamente a la Mesa y con el que me estoy divirtiendo y gozando en cantidad. Escriben buenas plumas de la sicología, la sociología, la gastronomía, la teología, el arte y el periodismo sobre «las distintas mesas» a las que nos hemos sentado para cocinar, comer, dibujar, estudiar, jugar a las cartas, celebrar la eucaristía… En torno a la mesa hemos crecido, aprendido a vivir, a querer y a ser lo que somos.

Y es que la cultura de la prisa, los horarios irreconciliables de los padres, la omnipresencia de pantallas junto con la crisis del sentido de la vida —sigue argumentando el periodista—, han desplazado las comidas de familia casi al terreno de lo ocasional. «Se come de pie, se cena viendo una serie o se pica algo sin mirar a nadie. Y sin darnos cuenta, en ese proceso hemos perdido algo más que un hábito: hemos extraviado una de las columnas invisibles que sostenían nuestra salud emocional y nuestra vida en común». Por eso hoy el comer habitualmente en familia y entre amigos resulta ser un comportamiento profundamente contracultural, que por serlo lo debemos fomentar y potenciar mucho más, ya que es profundamente humano y por ello incluso también profundamente cristiano.

La ciencia confirma cuanto acabo de exponer y las evidencias empíricas sobre los beneficios del comer en familia son abrumadoras. Así, desde la universidad de Harvard un estudio documenta «que los niños que cenan con sus padres de forma regular, tienen mayor autoestima, mejor rendimiento escolar, menor posibilidad de consumir drogas o alcohol y una relación más sana con la comida y con su cuerpo». Conclusiones similares aportan estudios realizados entre nosotros y tales estudios concluyen siempre que comer juntos educa y enseña muchísimo; puesto que aunque se trate de aprendizajes muy pequeños, al ser continuados se convierten en rutinas muy pedagógicas y en «liturgias domésticas que enseñan el arte de vivir en comunidad»: aprender a servir y a escuchar, a comer de manera sana y sin paranoias mentales, a ceder turnos o a compartir, a dialogar y admirar a los que tenemos delante y presencialmente dejando de lado, momentáneamente al menos, a los que están tras los móviles, las pantallas o la televisión; es decir, a los que no están allí con nosotros. A este propósito me permito recordar y subrayar lo que dicta la psicología: el mejor modo de despersonalizarse consiste en alimentar el mariposeo y el divagar de continuo hasta convertirnos en unos superficiales caprichosos. Viene a ser el soñar despierto muy propio de la edad adolescente, consistente en frustrarse por desear estar donde no se está. Así se descentra la atención, se desvirtúa el momento y nos invade la insatisfacción: durante la clase sufro por no estar en el recreo y llegado el recreo en vez de disfrutarlo a tope, me entristezco porque pronto he de volver al aula. Se vive interiormente desubicado. Lo mismo nos acontece cuando la vida y el gozo verdadero se asientan en el disfrute presencial de los amigos —comiendo, bebiendo o solo estando— y llega para atraparnos desde el otro lado del móvil la frustración del querer estar donde no estamos. Con carácter y personalidad, si deseamos ser psíquicamente normales y más felices, habremos de desterrar en lo posible —siempre con sensatez, prudencia y dependiendo de la profesión y tareas de cada cual—, el molesto estorbo que en tales ocasiones vienen a ser esos excelentes aparatos tecnológicos, convertidos en ese caso en inhibidores del disfrute total de familia o amigos.

Un último apunte referido a lo que está también científicamente constatado: cada vez más personas comen solas y muchas veces frente a una pantalla y sin prestar atención a lo que ingieren. El catedrático de Bromatología Gregorio Varela asegura que «comer acompañado versus comer solo mejora no solo la calidad nutricional, sino también el estado emocional». Y reflexiona así: si el homo sapiens ha humanizado la acción individual de nutrirse y alimentarse enriqueciéndola al convertirla en un acto social, no es progreso sino regresión volver al homo solitarius. Un día no pasa nada, pero convertida en hábito y rutina esa costumbre nos transforma en cavernícolas del siglo XXI. ¡Y qué pena que a algunos y a algunas ya se lo vamos notando! Doy gracias porque el cariño a la familia y el afecto a tantos amigos se fraguó en torno a las mesas de la cocina, del comedor, del pupitre escolar…