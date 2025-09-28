Una apuesta irrenunciable por la educación

Por la izda., María del Carmen Mora, Marta Comesaña, Miguel Lois, Miguel Alonso, Xabier Rey, Paula Carreiro, Javier García, Manel Rives, Toni Solano, Rita Reza, Juan de Vicente, Vanessa Rodríguez, José Carlos Ruiz, Julia Teniente, Conchi Pájaro, Paula Martínez y Estela Darriba, ayer, en el auditorio Mar de Vigo. / Jose Lores

Es difícil de encontrar un asunto que concite un interés tan unánime entre los padres y las madres gallegas como el de la educación.Y con razón. Porque más allá de la natural preocupación que tienen en procurar el mayor bienestar posible de sus hijos —al dar por hecho que una formación completa se traducirá en mejores expectativas profesionales, laborales y personales, en una mayor calidad de vida—, la educación es la pieza central, la clave de bóveda, sobre la que edificar una sociedad mejor. Porque el futuro se siembra en el presente.

La educación trasciende la mera transmisión y acumulación de conocimientos o habilidades técnicas, tecnológicas o de cualquier otra naturaleza. Supera de largo las calificaciones que obtengan los estudiantes a final de curso. Las aulas —junto a los hogares— son un espacio en donde se forjan los valores cívicos; son ámbitos de convivencia imprescindibles en una sociedad que aspira a la cohesión. Respeto, tolerancia, solidaridad, igualdad, corresponsabilidad o libertad son —aunque en los currículos no aparezcan textualmente así— materias transversales, que se respiran y se aprehenden en los centros escolares. El desafío no estriba tanto en la capacitación académica de nuestros jóvenes como en formar ciudadanos capaces de afrontar los retos que les aguardan, retos que superan lo profesional. Las aulas están formando hoy las generaciones futuras y, en consecuencia, el tipo de sociedad que nos espera.

Consciente de la importancia de la educación y sabedor de que es un asunto que marca la conversación ciudadana, FARO DE VIGO lanzó en 2014 el Foro de la Educación, un ágora de debate, reflexión y análisis sobre el modelo educativo. Fortalezas y fragilidades, modelos obsoletos y herramientas pedagógicas innovadoras, la permanente necesidad de cambio para adaptarse a las nuevas demandas, a la nueva realidad, las buenas prácticas docentes, herramientas tecnológicas ... una infinidad de asuntos han ocupado desde entonces los programas del Foro protagonizados por prestigiosos profesionales del ámbito educativo, todo un plan de trabajo articulado en conferencias, mesas redondas o talleres.

Pedro Fernández

FARO fue pionero en 2014 al detectar la necesidad de padres, madres, profesores y comunidad educativa en general. Hoy, nueve ediciones después, se puede decir sin caer en la en la autocomplacencia que se ha convertido en un referente en España. Y no tanto por la calidad de los conferenciantes y ponentes, que también, sino por la extraordinaria respuesta que año tras año tiene el Foro.

Porque son los cientos de asistentes que cada año nos honran con su presencia quienes han elevado el Foro a ese estatus de cita imprescindible para la comunidad educativa en el arranque de cada curso. Son ellos quienes con su actitud abierta, participativa, comunicativa, permeable, crítica, comprometida, proactiva, incluso entusiasta, han hecho del Foro lo que hoy es.

Miguel Ángel Tobías durante su conferencia «El guion de tu vida» / Jose Lores

En una sociedad, un mundo, tan polarizado encontrar espacios de encuentro en el que escuchar, aprender, preguntar, también discrepar, sobre un asunto que a todos afecta es casi como hallar un oasis en el desierto. Pero el Foro, su éxito, nos enseña que los ciudadanos, alejados del ruido que se proyecta sobre ellos, deseen compartir inquietudes que afectan sobremanera a su día a día. Que buscan respuestas, luz sobre sus preocupaciones diarias. Que en el ranking de sus inquietudes la educación —como la vivienda, la sanidad o el cuidado de los mayores, por citar algunos ejemplos— ocupa un lugar preferente.

Y también nos ilustra sobre el extraordinario capital humano que atesoran nuestros profesores y profesoras. Un colectivo que, pese a las dificultades que les salen a su encuentro —como las pantallas y su impacto brutal sobre los procesos pedagógicos y el bienestar emocional de los alumnos o la irrupción de la Inteligencia Artificial, sin olvidar los continuos cambios en las leyes educativas— está deseoso de mejorar, de actualizar sus habilidades y de aprender de forma constante para enseñar mejor. Porque ser educador no es solo una forma de ganarse un sueldo, sino una forma de vida. La vocación, como nos demuestran los participantes en la novena edición del Foro, es el motor que mueve a gran parte del profesorado gallego. Y esta es la mejor noticia que podemos dar.

María Velasco durante su conferencia: «La importancia de la salud mental en los entornos educativos» / Jose Lores

El Foro de la Educación en su afán por ser útil acaba de dar un paso de gigante. La consellería le ha otorgado la categoría de formación homologada por su alta calidad pedagógica y por el valor de unos contenidos que contribuyen a mejorar los perfiles profesionales. Ese estatus se traduce en su integración en el sistema oficial de formación continua o profesional. Y, en consecuencia, se puede aportar como un aspecto valorable en los procesos de oposiciones o concursos de méritos para el profesorado, con lo que aumenta las oportunidades laborales o traslados.

FARO se congratula por ello. Todos los esfuerzos que se hagan desde las administraciones públicas para reforzar las condiciones de trabajo, para impulsar su formación y para apuntalar su respeto y su reconocimiento social son bienvenidos. Porque la sociedad se juega mucho, prácticamente todo, en esta partida. Una escuela con sólidos pilares es el camino que conduce a una sociedad de la que sentirnos orgullosos. En FARO estamos decididos a elevar nuestra apuesta diaria por la educación, porque solo puede ser ganadora. Y el Foro de la Educación es un excelente ejemplo de ello.

opinion@farodevigo.es