Retratos augustos: Tato

Tato / Augusto Rodríguez

Tato partió a Marbella con dieciséis años y descubrió que tenía un imán: la gente se acercaba sin saber por qué. Viajó, coleccionó ciudades y noches, pero el balonmano le dejó grabada la disciplina en la piel. Cuando volvió a Vigo abrió Emporio; luego vinieron Escada, El Ferré… cada local era un escenario donde desplegar su encanto. Con Michel Salgado recaló en Dubái, organizando escuelas y torneos «Legends», con viejas glorias que un día tocaron la cima. Tenía, además, la amistad sincera de Maradona, un respeto que vale como una corona. Siempre regresa a Vigo: aquí entrena, celebra, se mide con la vida. «Cuando se sale, se sale; cuando toca entrenar, se entrena», dice, y en esa frontera construye su leyenda.

Manu López, un aventurero capaz de andar en moto por Nepal o a pinrel por África

Aventurero, viajero pero, sobre todo, espíritu libre. Así es Manu López, el lucense que vive en Oia, que sobrevivió al terremoto de Nepal y a sus sucesivas réplicas el pasado abril, y quien estos días informa a FARO desde la Flotilla de la libertad como capitán del Meteque. Comí estos últimos tiempos dos veces con él, una en un restaurante vegano y la otra en casa de mi hija pero él cuenta poco de su intensa vida. No cuenta, por ejemplo, que levantó en Nepal, a lomos de su moto, toda una red de ayuda en varias aldeas, donde repartió toneladas de arroz entre aquella gente que se había quedado sin casa y sin nada. La verdad es que su vida es muy diversa, plagada de viajes como el que hizo a República Centroafricana, Tanzania y Camerún como guía de un grupo de 10 y fue detenido al confundirle con otro. ¿Malarias? Ya ha cogido seis y tanto le puedes ver en Asia, pilotando un barco de lujo contratado, como sentado la cima del pico Wusuwameso, en Congo.

La literatura insólita de Armando Requeixo

Pues ya que hablamos de viajes (otro día lo haremos de bares para compensar tanto esfuerzo intelectual) entre libros me llama la atención y me llena de ansia posesiva un libro de Galaxia y Armando Requeixo ya solo por su título pero aún más al saber de su contenido. Leo que Literatura insólita es un viaje por las rarezas y misterios de la literatura que recorre costumbres y manías de escritores, profesiones paralelas, precocidades y longevidades literarias, muertes novelescas, traiciones póstumas, títulos singulares, lenguas insólitas, dedicatorias únicas o volúmenes prohibidos. Tal acopio de datos solo es posible para un especialista de largo recorrido como Armando Requeixo (buscad su bio), investigador, profesor y crítico literario gallego al que Sara Valcárcel, la ombudswoman de Galaxia, llama «mítico», palabra muy propia de su generación aunque la nuestra de mayores diríamos «singular destacado» o algo parecido.