Educación y formación: la mejor inversión de futuro

Cuando una empresa de distribución alimentaria como Vegalsa-Eroski decide apoyar un espacio de encuentro como el Foro de Educación FARO EDUCA 2025, lo hace movida por una convicción profunda: la educación es una herramienta poderosa y la mejor inversión de futuro. No hablamos solo de preparar a las nuevas generaciones para el mercado laboral, sino de acompañarlas en su crecimiento como ciudadanos conscientes, capaces de afrontar los desafíos sociales, económicos y medioambientales que nos rodean.

Vivimos en una época de transformación acelerada. La digitalización, la transición ecológica y los nuevos hábitos de compra y consumo están redefiniendo aspectos esenciales de cómo nos relacionamos y consumimos. En este contexto, las empresas de distribución alimentaria debemos de contribuir a que las personas estén preparadas para adaptarse a este nuevo escenario, ofreciendo formación continua y tendiendo puentes entre el mundo educativo y el empresarial.

En Vegalsa-Eroski creemos firmemente que la educación no solo es fundamental para los primeros años de la vida, sino un proceso de desarrollo continuo. La empleabilidad no depende únicamente de la formación inicial recibida en la escuela o la universidad, sino de la capacidad de seguir aprendiendo: trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicación efectiva o sensibilidad medioambiental. De ahí nuestro interés en apoyar foros como FARO EDUCA, un espacio privilegiado para reflexionar sobre la necesidad de una educación flexible, inclusiva y conectada con la realidad de las empresas y la sociedad y para abordar los desafíos que los cambios sociales y tecnológicos de las últimas décadas están imponiendo a docentes, familias y a toda la comunidad educativa.

Nuestra experiencia nos demuestra que, la formación es también una herramienta de cohesión interna. En Vegalsa-Eroski desarrollamos programas de formación continua para nuestros equipos, conscientes de que la capacitación impulsa la motivación y la confianza necesarias para afrontar con éxito los retos profesionales que se presenten, así como la excelencia en el servicio a nuestros clientes.

Pero la formación también debe proyectarse hacia la comunidad. Colaboramos con centros educativos y entidades sociales, favoreciendo prácticas formativas, proyectos de investigación y acciones de sensibilización; con la comunidad universitaria promoviendo iniciativas como la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa, que ayuda a la sociedad y a las empresas en dos líneas fundamentales: la comunicación para la salud y la comunicación a favor del cuidado del entorno. La cátedra, con cuatro años ya de experiencia, contribuye a generar una visión integral sobre la importancia de la comunicación con conciencia y honestidad, con el foco en la sostenibilidad y la cooperación.

En línea con lo expuesto anteriormente, cabe subrayar que el compromiso medioambiental no se consigue únicamente a través de infraestructuras eficientes o políticas de reciclaje, sino también gracias a una ciudadanía informada. Cada pequeño gesto, desde elegir un producto local hasta reducir el desperdicio alimentario, es fruto de una educación que conecta valores y comportamientos. En Vegalsa-Eroski entendemos que nuestro papel es ayudar a que estas decisiones se conviertan en hábitos colectivos que beneficien al conjunto de la sociedad.

FARO EDUCA 2025 representa, en este sentido, un foro de debate para compartir visiones y experiencias porque la educación no puede depender de un solo agente, necesita del trabajo conjunto de administraciones públicas, centros de enseñanza, familias, empresas y medios de comunicación. Solo con la colaboración de todos podremos construir un sistema educativo que forme a personas críticas, preparadas profesionalmente y comprometidas con el bien común.

La educación es la semilla del futuro. Apostar por ella no es solo un gesto de responsabilidad, es creer en el poder del talento, en la confianza que nos dará legitimidad y en la innovación que transforma. En Vegalsa-Eroski creemos que formar es sembrar esperanza, crecimiento y oportunidades para el futuro. Por eso, la educación es y seguirá siendo uno de nuestros grandes compromisos con la sociedad.