De niño disfrutaba con las películas de vaqueros y aquellas otras de espadachines cuya esgrima acrobática hacía nuestras delicias, o las de aguerridos piratas volatineros de increíbles piruetas entre mástiles y velas. Cada vez que se anunciaba una de esas películas, mi inseparable amigo de la infancia, Josecho, y yo acudíamos alborozados al cine para sumergirnos en la oscuridad ensoñadora de la sala de proyección. Luego emulábamos lo que veíamos en estos filmes, y el asfalto del «cantón pequeño» pasaba a ser, por obra de nuestra fantasía, llanura árida del lejano Oeste que recorríamos a lomos de un caballo imaginario que trotaba al ritmo de nuestras piernas o hacíamos de los bancos de madera que flanqueaban el cantón naves de mil y una travesías.

Eran aquellas películas sustento de nuestra inventiva lúdica, pletórica de acción trepidante e imparable. Pero, como un paréntesis entre tanta agitación y batalla, ajena a aquellas peripecias heroicas, irrumpió una película de fuerte contenido emocional que sobrecogió mi corazón párvulo y me conmovió hasta la congoja. Esa fue Candilejas, de Charles Chaplin, que narraba la enternecedora historia del encuentro entre el viejo clown ya en declive y la joven bailarina. Sin duda contribuía a aquel sentimiento invasivo de tristeza, la extraordinaria banda sonora, compuesta por el propio Chaplin y ganadora de un Óscar. Subyugado por ella, no tardé en sentarme ante el viejo piano de casa para arrancar de sus teclas aquella melodía, excepcional mixtura de tristeza y de nostalgia; y lo conseguía aunque de forma burda y plana, usando solo las teclas blancas, sin bemoles ni sostenidos.

Pero lo que me sobrecogía no era tanto la historia del amor imposible del viejo clown y la joven bailarina, disonancia que tal vez entonces no acertase a percibir, sino la tristeza enorme que me causaba el acabamiento del payaso —Calvero, era su nombre— interpretado por Chaplin con una hondura dramática reflejada en su rostro, en su mirada, tan conseguida, tan real, que se apoderaba de mí una congoja irreprimible y opresiva. Recuerdo una escena en la que él se desmaquillaba ante el espejo del camerino; se va despojando de los rasgos del clown, poco a poco se iba revelando su rostro verdadero, su cabello níveo, el clown se apagaba ignorado por el público y él estaba en la recta final. Su mirada abatida lo decía todo. Era tarde ya para un nuevo amor, y tarde llegaba también la recuperación del favor del público en la que sería su última actuación, pues al terminar fallece; muere el hombre y enmudece el payaso. Su cuerpo yacente reposa entre bastidores mientras la bailarina evoluciona con sus giros y vuelos por el escenario; el espectáculo continúa.

Hay en el film ribetes autobiográficos. Con Candilejas, Chaplin se despide del cine mudo y de Charlot, que son el pasado, y para ese adiós se hace acompañar de Buster Keaton que aparece en algunas secuencias. Está también la desigual pareja que forman Calvero y la bailarina, separados por la distancia de la edad, que recuerda a la que había entre Chaplin y Oona O´Neill (él cincuenta y cuatro, ella dieciocho) cuyo matrimonio tanto escandalizó en su tiempo.

Ya adulto, volví a ver la película. La busqué expresamente deseoso de revivir aquellas trémulas emociones de la infancia. Tal vez, sin saberlo, buscaba nostálgico mi propia niñez, en ese inconsciente y permanente deseo de volver a Ítaca, a la patria, al hogar perdido de la infancia. En cualquier caso, esperaba conmoverme de nuevo con la historia de aquel clown apesarado, derrumbado al ver que las candilejas, en otro tiempo luminosas, se iban apagando poco a poco, como un corazón que va dejando de latir. La verdad es que ya no sentí aquel desconsuelo agudo de la primera vez; solo asomó un sentimiento de ternura. Yo ya no era el mismo. Para entonces, el tiempo había ido desmaquillando el rostro de la niñez y de la juventud y algunas candilejas de mi vida se habían apagado. Un hombre ya no es el mismo si han cambiado sus circunstancias. Pero cada vez que me siento ante un piano vuelvo a teclear la vieja y melancólica melodía, y entonces allí, recobrado por el poder evocador de la música, allí sí está el niño absorto en la oscuridad de la sala de cine, a punto de llorar afligido por la tristeza del viejo payaso que agoniza.